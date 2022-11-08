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توك شو

تفاصيل نجاح مسلسل بنت القبائل.. وبدايتها في حديث الصباح والمساء.. أبرز تصريحات الفنانة حنان مطاوع مع صاحبة السعادة

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعاجة”، عن العديد من التفاصيل الخاصة بها، وعلاقاتها بوالدها ووالدتها.

وأكدت أن والدها توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء، وكانت والدتها هي داعمة لها.

وإليكم أبرز تصريحات الفنانة…

 والدي توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن المخرج محسن زايد، قبل مسلسل حديث الصباح والمساء، أعلن عن أنه في حاجة إلى وجوه جديدة، مشيرة إلى أن المسلسل ظهر من خلاله عدد من الوجوه الجديدة في ذلك الوقت على رأسهم الفنان احمد رزق، والفنان أحمد زاهر، وغيرهم.

وقالت: والدي توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء، مؤكدة أن والدتي عملت على دعمي بشكل كبير، لنجاحي في المسلسل.

دخلوها معهد الفنون المسرحية

وتابعت أنه أثناء زيارة المخرج جلال الشرقاوي لوالدي في المستشفي وهو مريض، قال له: "البنت دي بتاعة فن، شيلوها من تجارة إنجليش، ودخلوها معهد الفنون المسرحية".

مكنتش متخيلة نجاح بنت القبائل

أكدت الفنانة حنان مطاوع، ان مسلسل “بنت القبائل” كان يعد أول بطولة، مشيرة إلى أنه تم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وأنا حبيت مسلسل بنت القبائل لأنه تناول قصة صعيدية.

وقالت “الدور فيه شوية خيال لأن مفيش ست صعيدية تتزعم القبيلة بدل أبوها، فكان فيه جزء واقعي وجزء خيالي”.

وتابعت "مكنتش متخيلة حجم النجاح الذي حققه المسلسل، ولما بنزل الشارع "بلاقي الناس بتقولي "يا بنت القبائل ".

 لابسة لبس رجالي

وواصلت: "بحب مشهد فرح غنيت فيه أغنية "محمد منير" في عشق البنات باللهجة الصعيدية فكانت تجربة جديدة بالنسبالي وانا لابسة لبس رجالي".

لقيت نفسي مش فاهمة حاجة

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها خلال فترة الثانوية العامة، ودراستي بها، دخلت الشعبة العلمية، على الرغم من أنني لم أحفظ جدول الضرب، معلقة "مجرد ما بدأت الدروس؛ لقيت نفسي مش فاهمة حاجة".

وقالت: قمت بعد ذلك بالتحويل للشعبة الأدبية، وحصلت على مجموع 80%، وكان مجموعا كبيرا، معلقة “كنت من أوائل المدرسة”.

دخلت كلية التجارة “اللغة الإنجليزية”

وتابعت أنها بعد ذلك دخلت كلية التجارة “اللغة الإنجليزية”، قسم الحسابات، على الرغم من صعوبة الدراسة.

عملت بفترة الجامعة في الترجمة بالقطعة..لرغبتي في الإعتماد على نفسي

أكدت الفنانة حنان مطاوع: خلال المرحلة الجامعية، عملت في الترجمة كمرشدة سياحية، وذلك من أجل الإعتماد على نفسي، وعدم الحصول على المال من ووالدي أو والدتي، وكنت أحصل على الراتب نظير الترجمة بالقطعة.

 

شائعات لا أساس لها من الصحة

وتابعت أنه كان هناك شائعات لا أساس لها من الصحة ظهرت خلال فترة عملي، وهي أن المعاش لم يكن يكفي أسرتي.

حنان مطاوع الثانوية العامة محمد منير مسلسل حديث الصباح والمساء محسن زايد

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