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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة: مصر رائدة في الاقتصاد الأخضر بين دول إفريقيا

مؤتمر المناخ cop27
مؤتمر المناخ cop27

أكدت الينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن قمة المناخ بشرم الشيخ تشهد إقبالاً وزخماً كبيرين، حيث بلغ أعداد المسجلين نحو 50 ألف شخص تواجدوا بالفعل، منهم ما يزيد عن 40 ألف مشارك وهو أكبر تجمع لأعضاء الأمم المتحدة على مستوى العالم، حيث أطراف الاتفاقية الإطارية.  

وأضافت "الينا بانوفا" خلال تصريحات تلفزيونية على قناة  ON، أن المؤتمر سيتناول قضايا المناخ والانظار تتجه لصناع القرار في هذه القمة، موضحة أن نقاشات cop 27 تركز على عملية تمويل  قضايا التكيف مع البيئة، وليس التخفيف من الآثار.

الاقتصاد الاخضر

 وأشارت المنسقة المقيمه للأمم المتحدة في مصر، إلى أن مصر تعد رائدة في الاقتصاد الاخضر في القارة الأفريقية، ولديها أكبر مصنع للطاقة المتجددة، لذلك متوقع أن تكون هناك تحركات أكبر صوب الهيدوجين الاخضر صديق البيئة، وطموح الدولة المصرية موجود، وهذا هو الأهم؛ بما سيساعد على إتخاذ خطوات متسارعة. 

مصر أمم المتحدة قمة المناخ إلينا بانوفا قضايا المناخ COP27 الاقتصاد الاخضر القارة الافريقية

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