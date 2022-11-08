شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على قضية مريم مصطفى لاعبة كرة الطائرة، وقيدها في قائمة القطبين الأهلي والزمالك هذا الموسم.

وكانت مريم مصطفى لاعبة كرة الطائرة في فريق النادي الأهلي، قد أعلنت في الأيام الماضية، رسميًا، انضمامها لصوف فريق الزمالك الغريم التقليدي للمارد الأحمر، بعد أن قرر اتحاد الطائرة إيقافها لمدة 4 أشهر مع غرامة 100 ألف جنيه للتوقيع لناديين في وقت واحد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعة عبر برنامجه مع “شوبير”: “خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك”.

وتابع شوبير: “الأهلي كشف عن قائمة فريق الطائرة للموسم الجديد، وفيها اسم مريم مصطفى، والزمالك نفس الأمر، واتحاد الكرة قال ليس من حق النادي الأهلي”.

وواصل: “الأهلي قال أنا عامل عقد وموثقه والبنت متصورة بالعقد مع والدتها الكابتن هناء حمزة، والعقد صحيح 100% والأهلي سيكمل في قضيته”.

وأكمل: “تصريح غريب جدا من ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عندما قال إن الموضوع أمام القضاء إذا ثبت إن لا يوجد تزوير سترفع الغرامة، وإذا ثبت العكس سيكون في غرامة”، مضيفا شوبير: “لما بيختلط الخاص بالعام بيبقى مشكلة كبيرة للأسف الشديد”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر إحالة مريم مصطفى، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرًا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أكثر من شهر، لمدة أربع سنوات قادمة، في حضور والدتها هناء حمزة، عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

وكان قد أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن هناك تحركات على أعلى مستوى في أزمة مريم مصطفى التي قررت فسخ تعاقدها بعد التجديد لمدة 4 مواسم مقبلة.

واتخذ النادي الأهلي موقفا قويا للغاية من تسهيل انتقال اللاعبة إلى نادي الزمالك من خلال إيقافها لمدة 4 شهور وبعد ذلك يتم منحها الحق في اختيار ناديها الجديد.

ويترقب الأهلي ما سوف تسفر عنه التحقيقات التي تجرى داخل اتحاد الطائرة، ومن بعدها سيتم التصعيد لأعلى المستويات للحفاظ على حقوق النادي مع اللاعبة التي انقطعت عن التدريبات لرغبتها في اللعب للزمالك بدون سند قانوني.