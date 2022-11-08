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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 إصابات.. فيروس كورونا يضرب صفوف فريق كرة القدم بالنادي الأهلي

الأهلي
الأهلي

ضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد ظهور 3 حالات إيجابية نتيجة المسحة التي أجراها بعض لاعبي الفريق.

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية، إصابة الثلاثي سامي قمصان المدرب العام، ومحمود عبد المنعم "كهربا" وعلي لطفي حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة إيجابية لكل منهم.

في المقابل، جاءت نتيجة المسحة الخاصة باللاعب ابرازيلي برونو سافيو سلبية حيث كان يعاني من نزلة برد وتعافى منها.

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وواصل فريق الأهلي، تدريباته صباح أمس، الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.

وقاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقرات المران الجماعي  وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، حيث خاض الثنائي تدريبات في الجيم وداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

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