الرئيس السيسي: نتطلع للاستماع لخبرات وتجارب الدول في مواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتطلع إلى التعرف على ما قدمته مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط ل_تغير المناخ، منذ إطلاقها وحتى الآن.

وأضاف “الرئيس السيسي” فى كلمته اليوم بقمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، انه يثق أن خطة العمل الإقليمية ستساهم في تعزيز الجهود المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة.

وأكمل الرئيس السيسي : اتطلع للاستماع إلى خبرات وتجارب الدول الاعضاء بالمبادرة، موضحا أن ما يميز مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه، والذي لا غنى عنه في السعي لتكون الجهود لمواجهة تغير المناخ، متسقة مع أفضل العلوم المتاحة.

