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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت مثيرة في أزمة تزوير عقود ثنائي طائرة الأهلي والزمالك

صدى البلد

فجر ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عدة مفاجآت بشأن أزمة لاعبتي الأهلي والزمالك مريم مصطفى ودعاء محمد.

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وطعنت مريم مصطفى في صحة عقدها الممتد لـ 4 سنوات مع الأهلي قبل انتقالها للزمالك.

وفي المقابل طعنت دعاء محمد بتزوير عقدها الممتد لـ 3 سنوات مع الزمالك قبل انتقالها للأهلي.

وقال قمر في تصريحات تلفزيونية :"لا يوجد أي جديد في أزمة مريم مصطفى، ودعاء محمد. اللاعبتان غير مسجلتين الآن سواء في الأهلي أو الزمالك".

وأوضح أن مريم ودعاء طعنتا بالتزوير ضد الأهلي والزمالك على الترتيب.

أزمات تزوير عقود اللاعبين مسلسل مستمر في الأهلي والزمالك

وأضاف "إذا ثبت صحة موقف الأهلي سيكون على مريم مصطفى إما العودة للنادي أو دفع الشرط الجزائي، واتحاد الطائرة حكم بإيقافها 4 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه".

وأكد أن "دعاء محمد طعنت بتزوير مدة عقدها مع الزمالك من عام واحد إلى 3، لكنها تقول إنها لم تشارك طوال مدة العقد (عام) بسبب عدم حصولها على مستحقاتها".

وأوضح "الزمالك تقدم بعقد جديد مدته 3 سنوات، ورغم طعن اللاعبة بالتزوير لكنها لم تقدم نسخة من العقد الذي تقول إنه يمتد لعام واحد حتى الآن".

وأضاف ياسر قمر "اتحاد الطائرة سينفذ حكم القضاء في أزمة مريم مصطفى فور صدوره. حاولت إنهاء أزمتها وديا، لكن العناد بين إدارتي الأهلي والزمالك حال دون ذلك".

وأكمل "مريم لم تنكر التوقيع للأهلي (4 سنوات)، لكنها اعترضت على وجود شرط جزائي قيمته 3 ملايين جنيه، وهناء حمزة (والدتها) اعترضت على زيادة بنود في عقد ابنتها، وهذا الأمر يحدث في كثير من الأندية".

وأتم "مريم كانت سترفض التوقيع في حالة علمها بوجود شرط جزائي في العقد بهذه القيمة".

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