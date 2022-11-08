توقيتها سيء.. إبراهيم عبد الجواد يتمنى شفاء محمود متولي من الإصابة

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على إصابة لاعب النادي الأهلي محمود متولي، خلال وجوده في معسكر منتخب مصر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: “الف مليون سلامة علي محمود متولي .. عامل بداية موسم زي ما قال الكتاب.. الاصابة توقيتها سيء بس قدر ربنا كله خير و باذن الله يرجع بسرعة والجايات اكتر”.

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، ويخرج من حسابات ودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

مباراة مصر وبلجيكا

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، صباح أمس الإثنين؛ استعدادا لودية بلجيكا.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر، والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.