مصر والرئة الخضراء.. 6 مبادرات تجعل القاهرة درة التاج في قمة COP27

تتجه أنظار العالم نحو قمة المناخ في مصر، التي شارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

رؤساء العالم في مصر

قمة المناخ والعمل المصري

ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

وكانت لمصر دور مختلف في هذا المجال وحازت على إشادات دولية من الكثير لقيامها بمحاولات كبيرة من أجل الحد من تأثير التغيرات المناخية، تحاول مصر منذ سنوات العمل على تحسين الظروف البيئية من خلال مبادرات حكومية مختلفة.

فهناك خطط ومشروعات لتقليل هدر المياه إضافة الى مشروعات أخرى لتبطين الترع لتقليل الفاقد من المياه في طبقات الأرض، ومعالجة مياه الصرف، كما تستهدف مصر توليد 42 بالمائة من الكهرباء التي تستهلكها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

فالحكومة المصرية حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل المبني عـلى مُراعاة الأبعـاد البيئية، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الأخضر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حملة اتحضر للأخضر

فإن حملة اتحضر للأخضر هي أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

أن وجود مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعي البيئي والمناخ الداعم تعمل على تقليل من خطر التغيرات المناخية.

هذا وبجانب، طرح الحكومة مبادرة أطلقت عليها اسم "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" بكافة محافظات الجمهورية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وبحسب موقع المبادرة، فإن أهم الأهداف تتمثل في وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئي.

وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية الكبيرة كل مشروع تتجاوز حجم أعماله السنوية 200 مليون جنيه.

حملة بلو لاجون

وفي أغسطس من هذا العام، أطلقت الإدارة المركزية لحماية الطبيعة التابعة لوزارة البيئة المصرية حملة تحت اسم "بلو لاجون" تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتوعية بخطر الأكياس البلاستيكية على حيوانات البحر.

تنشط الحملة في المنطقة الممتدة من منطقة "بلو هول، وهي موقع متميز للغوص في البحر الأحمر على بعد بضعة كيلومترات شمال دهب في شبه جزيرة سيناء، إلى محمية رأس أبو غالوم، الواقعة بين دهب ونويبع.

وشارك العديد من المتطوعين المصريين والأجانب منذ انطلاقها في جمع القمامة في بعض أجزاء منطقة الساحل الإدارية كجزء من الحملة.

حملة 100 مليون شجرة

وفي نفس العام أيضاً أطلقت الحكومة المصرية مبادرة "الرئة الخضراء" والتي تقوم على تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري.

وترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

تحاول مصر أيضاً زيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء، ومن أهم مصادرها في مصر الطاقة الشمسية، فإن كمية الإشعاع الساقط على مصر تزيد عن 6 تريليونات كيلوواط/ساعة يوميًا، وهو ما يزيد عن 100 ضعف الطاقة الكهربية المولدة خلال عام 1996-1997 بأكمله، وفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية.

لذلك، أنشأت مصر "مجمع بنبان" العملاق للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليار دولار. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع الذي تصل مساحته إلى 37 كيلو متر مربع نحو 1,5 غيغاوات من الطاقة النظيفة فور تشغيله بالكامل.

ويعد تطوير المجمع جزءا من خطط مصر لإنتاج 20% من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة بنهاية عام 2022 على أن تصل هذه النسبة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2035.

ويعادل إنتاج مجمع بنبان للطاقة الشمسية من الكهرباء نحو 90% من الكهرباء المنتجة من السد العالي، إذ يحتوي المجمع على 32 محطة شمسية، بقدرة تصل إلى 1465 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

السيارات الكهربية والاوتوبيسات الهجينة

تؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الضارة ولتحقيق هذا الهدف وضعت خطة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن رؤية 2030، تشارك فيها عدة وزارات منها الانتاج الحربي والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال بالتعاون مع الصين.

كما بدأت مصر في إنتاج وتصدير حافلات هجينة تعمل بالديزل والكهرباء في الوقت نفسه، وفقاً للمعايير الأوروبية المتعلقة بالانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة. وأن هذه أول مرة تصنع مثل هذه الحافلات خارج أوروبا.

حملات أهلية للزراعة المائية

وهي مبادرة تعتمد على الزراعة دون وجود التربة، وتتم بوضع النباتات في المياه في المكان الذي سيباع فيه النبات مباشرة، حتى أن السماد يضاف الى النباتات عن طريق المياه عبر دورة مغلقة للمياه تشبه عملية الري بالتنقيط.

ويقول القائمون على المبادرة إنها توفر الهدر الحادث في عملية الري بنسبة 90% كما أنها تقلل للغاية من تلف النباتات خلال عمليات النقل.