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إلهام أبو الفتح
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حوادث

من المنصورة.. مندوب جديد بمجلس الدولة: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

صدى البلد

أكد أحمد جلال شاهين، مندوب مساعد بمجلس الدولة، بعد حلف اليمين القانوني بمجلس الدولة، أثناء الاحتفالية المقامة بالمجلس، إنه تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة شعبة اللغة الإنجليزية، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وأنه الثاني على الدفعة، ويشعر بفرحة عظيمة، بعد أن توج الله نجاحه واجتهاده وبذله المزيد من الجهد طوال السنوات الماضية.

ووجه الشكر لأسرته وذويه، لمساعدتهم له المستمرة ودعمه طوال سنوات الدراسة، ويشعر أنهم السبب الرئيسي في نيل شرف هذه الوظيفة.

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وأضاف أنه يأمل أن يكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقه، متابعا: "بقدر قيمة وسمو الوظيفة، إلا أنها حمل كبير ومسئولية عظيمة، تحتاج بذل المزيد من الاجتهاد لتحقيق النجاح".

ووجه الشكر والتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية، على ثقته في اختيار هذه الدفعة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه وأن يكونوا قدر المنصب الرفيع، حيث أعرب عن طموحه بإثبات ذاته وتطويرها، لتحقيق المزيد من النجاح في الحياة العملية والوظيفة القضائية.


وأدى أمس الثلاثاء، المندوبون المساعدون الجدد من دفعة 2019, والمعينين بالقرار رقم 442 لسنة 2022, وعددهم 170 قاضيا، اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وبحضور أهالي وأقارب المعينين الجدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم ، وحثهم على التفـاني والجـد والاجتهـاد فـي أداء رسالتهم السامية ، ونبـه إلـي ضـرورة محـافظتهم علـى هيبـتهم والالتـزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة داخل مجلس الدولة وخارجه.

انطلقت الزغاريد من السيدات أهالي القضاة الجدد المعينين، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة.

وتجمع الكثير من الأهالي داخل مخيم تم إنشاؤه داخل مجلس الدولة، لاستيعاب جموع الأهالي، تمهيدًا لحلف اليمين بعد قليل.

وكان المندوبون المساعدون الجدد بدأوا التوافد على مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم أدائهم اليمين القانونية، والتي تحدد موعدها من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

ويؤدي ١٧٠ مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل أمام المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، مكان انعقاد حفل أداء اليمين القانونية، حضورا مكثفا من أهالي المندوبين الجدد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية من وباء كورونا، من ارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الحضور.

وارتدى القضاة الجدد الأوشحة القضائية، خضراء اللون وعددهم 189 مندوبًا.

وسادت فرحة عارمة من أهالي المندوبين المساعدين الجدد، قبل أداء اليمين القانونية، وكان الحضور من الأهالي تعبيرًا عن الفرحة والنجاح بعد انضمام ذويهم إلى الأسرة القضائية بمجلس الدولة، في جو بهيج سيطر على جميع المتواجدين.

وحدد المجلس عدة شروط للمندوبين المساعدين الجدد، لأداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة بالدقى.

وجاءت شروط الحضور كالتالى:

- الحضور بالزى الرسمي بدلة لون داكن.

- الحضور الساعة 9 صباحا لمقر المجلس بالدقى.

- تقديم ما يفيد بقبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو على فاكس 37616705 في موعد غايته الخميس الموافق 3 نوفمبر.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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