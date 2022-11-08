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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قبل حلف اليمين.. 170 قاض جديد يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس مجلس الدولة

صدى البلد

حرص المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة على التقاط الصور التذكارية مع القضاة الجدد المعينين، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، قبل حلف اليمين.

زغاريد بقصر الأميرة فوقية قبل حلف اليمين للقضاة الجدد بمجلس الدولة.. صور

أهالي المندوبين الجدد.. زحام فى قصر الأميرة فوقية لحلف اليمين بمجلس الدولة

انطلقت الزغاريد من السيدات أهالي القضاة الجدد المعينين، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة.

وتجمع الكثير من الأهالي داخل مخيم تم إنشاؤه داخل مجلس الدولة، لاستيعاب جموع الأهالي، تمهيدًا لحلف اليمين بعد قليل.

وكان المندوبون المساعدون الجدد بدأوا التوافد على مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم أدائهم اليمين القانونية، والتي تحدد موعدها من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

ويؤدي ١٧٠ مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل أمام المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، مكان انعقاد حفل أداء اليمين القانونية، حضورا مكثفا من أهالي المندوبين الجدد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية من وباء كورونا، من ارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الحضور.

وارتدى القضاة الجدد الأوشحة القضائية، خضراء اللون وعددهم 189 مندوبًا.

وسادت فرحة عارمة من أهالي المندوبين المساعدين الجدد، قبل أداء اليمين القانونية، وكان الحضور من الأهالي تعبيرًا عن الفرحة والنجاح بعد انضمام ذويهم إلى الأسرة القضائية بمجلس الدولة، في جو بهيج سيطر على جميع المتواجدين.

وحدد المجلس عدة شروط للمندوبين المساعدين الجدد، لأداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة بالدقى.

وجاءت شروط الحضور كالتالى:

- الحضور بالزى الرسمي بدلة لون داكن.

- الحضور الساعة 9 صباحا لمقر المجلس بالدقى.

- تقديم ما يفيد بقبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو على فاكس 37616705 في موعد غايته الخميس الموافق 3 نوفمبر.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

https://fb.watch/gFRtogscsA/

 

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