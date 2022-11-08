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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سناء عبد الفتاح تثير الغضب في شرم الشيخ بتصريح صادم : الجنسية المصرية لا قيمة لها

صدى البلد

 

أثارت سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة علاء عبد الفتاح، الجدل  بتصريح صادم لها خلال قمة المناخ اليوم  حيث قالت " إن الجنسية المصرية تجعل صاحبها بدون قيمة، قائلة: الجنسية المصرية تجعلك بدون قيمة هذه هي الحقيقة"

جاء ذلك ردًا على أسئلة أحد الصحفيين الأجانب في اللقاء الذي عقدته لطلب الإفراج عن شقيقها علاء عبد الفتاح .

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في شرم الشيخ جدل كبير بين المشاركين بسبب تصريحات سناء التي لاقت معارضة .

وأضافت سناء خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي أنها لا تعلم عما إذا كان شقيقها سيبقى على قيد الحياة عقب انتهاء مؤتمر المناخ أم لا، قائلة: لا أعلم إذا كان بعد الكوب علاء سيكون حيا أم لا ولكن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني سيفعل ما بوسعه.

 

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