عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء النرويج: أرزاق الملايين من الفقراء والضعفاء مهددة بسبب تغير المناخ

رئيس وزراء النرويج
رئيس وزراء النرويج

قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج، إن انعقاد قمة "Cop27" يقتضي التحرك السريع لكي يبقى هدف "الدرجة ونصف" هدفاً حياً، مؤكدا أن بلاده تضاعف جهودها نحو هدف معزز للمناخ بموجب اتفاق باريس، وستخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030، وسيتم تطبيق سياسة عادلة برفع ضريبة الكربون إلى 200 يورو في طن الكربون.

وأضاف خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "cop27"، اليوم الثلاثاء، أن أرزاق الملايين من الفقراء والضعفاء مهددة بسبب خسائر الطبيعة وتغير المناخ، مؤكدا أن النرويج تتعهد بتقديم ثلاثة أضعاف التمويل الخاص بالتكيف إلى أفريقيا، وأنه لابد من تعزيز الجهود للوقاية من الخسائر والأضرار وللتأكد أننا لا نترك أحدا خلف الركب.

وتستضيف مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهو الحدث الأهم والأكبر الذي يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، ويجتمع رؤساء الدول والوزراء والصفاوضون، جنبا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي، لمناقشة طرق الحد من آثار تغير المناخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

العالم كله سيخسر.. التلفزيون الرسمي الروسي يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ بريطانيا

ترشيحاتنا

نورة الكعبي: «أبدع نشر» دعم للمبدعين وتعزيز لصناعة النشر

متجردة من ملابسها..الأمن الإدارى يمنع سائحة من التقاط صور أمام أبوالهول

بداية الموسم الشتوي.. الزراعة: خطوات استباقيه للحد من خطر الآفات الزراعية

تزامنا مع قمة المناخ..مشروع قانون جديد يخرج للنور لصناعة سيارات صديقة للبيئة|تفاصيل

مُقدم شهير يكشف شرط استمرار محمد صلاح في ليفربول حال شراء النادي

رئيس الصين: تعزيز التدريبات العسكرية والاستعداد لأي حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب النازية.. لون ماسك يثير غضب المستخدمين.. شاهد

علامتان في القدمين يمكن أن تؤدي إلى بتر أحد الأطراف حال تجاهلهما

بالأسود الجريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الصورة

بعد ولادته بساعات.. أول صورة لـ مالك ابن أفشة.. شاهد

فيديو

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ