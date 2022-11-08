رئيس وزراء النرويج: أرزاق الملايين من الفقراء والضعفاء مهددة بسبب تغير المناخ

قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج، إن انعقاد قمة "Cop27" يقتضي التحرك السريع لكي يبقى هدف "الدرجة ونصف" هدفاً حياً، مؤكدا أن بلاده تضاعف جهودها نحو هدف معزز للمناخ بموجب اتفاق باريس، وستخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030، وسيتم تطبيق سياسة عادلة برفع ضريبة الكربون إلى 200 يورو في طن الكربون.

وأضاف خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "cop27"، اليوم الثلاثاء، أن أرزاق الملايين من الفقراء والضعفاء مهددة بسبب خسائر الطبيعة وتغير المناخ، مؤكدا أن النرويج تتعهد بتقديم ثلاثة أضعاف التمويل الخاص بالتكيف إلى أفريقيا، وأنه لابد من تعزيز الجهود للوقاية من الخسائر والأضرار وللتأكد أننا لا نترك أحدا خلف الركب.

وتستضيف مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهو الحدث الأهم والأكبر الذي يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، ويجتمع رؤساء الدول والوزراء والصفاوضون، جنبا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي، لمناقشة طرق الحد من آثار تغير المناخ.