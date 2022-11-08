خبير تعليم يوضح أثر الغياب على التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية

أكد الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن قرار الوزارة بخصوص آلية توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي وتخصيص درجات للمواظبة والسلوك يساعد على تقوية القدرات العقلية لدى الطالب لأنها تعمل على تعزيز الذكاء والانتباه والاستفادة من معلميه، وعدم الغياب يمكن الطالب من النقاش وفهم جميع المواد وتنمية شخصية الطالب وقدرته على التعامل والتواصل مع كافة المراحل العمرية، وتكوين قدوة ومثال يحتذى به طلاب الثانوية من خلال حضورهم للمدرسة وفهمه لسبل التواصل مع معلميه خاصة في مرحلة صفوف النقل للثانوية العامة.

وأوضح عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن غرض الوزارة من عودة تطبيق أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي كما كانت من قبل، هو التزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة يومياً في المعاد المحدد دون تأخير عنه وعدم الغياب إلا للضرورة القصوى كالمرض أو غيره من الأسباب القوية، والالتزام بالقواعد التي تقررها المدرسة واتباع القوانين التي تصدرها دون خرقها.

وتابع: "لأن الانضباط المدرسي يعني احترام الطلاب لجميع الممتلكات العامة الموجودة في المدرسة، والحفاظ عليها من التشويه والتحطيم، وعدم الإهمال في أداء الواجبات المدرسية المفروضة والاحترام المتبادل بين الطلاب داخل المدرسة احترام المعلم والمعلمة وتقديرهما.

وشدد الدكتور ماجد أبو العينين علي أهمية زيادة الوعي بأهمية المدرسة والانضباط من أهم نصائح الانضباط المدرسي ووضع القوانين الثابتة لمعاقبة المتغيبين وغير المنضبطين وتوضيح كافة القواعد والنظم، مع تحذير الطلاب بأن الغياب المتكرر سوف يؤثر على درجاتهم، و أن الغياب دون عذر سيعرضهم لخصم الدرجات في ظل النظام الجديد.

وأشار عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق، إلى أنه يجب أن يكون هناك متابعة دورية من أولياء الأمور لأبنائهم لأن هناك طلاب يتغيبون عن المدرسة دون علم أولياء الأمور، و من ناحية أخرى هذه المتابعة تفيد في معرفة مستوى الطالب .

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة تطبيق أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي كما كانت من قبل، وذلك باستثناء طلاب الصف الثالث الثانوي منها نظرًا لطبيعة التقييم والامتحانات فيها.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول تطبيق أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي، والتي من المقرر تطبيقها بالضوابط المعلنة.

ونص قرار الوزارة بخصوص آلية توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي 2022- 2023، على النحو التالي:

5% مخصصة لسلوك الطالب

5% مخصصة لمواظبة الطالب على الحضور المدرسي.

10% على اختبار يعده موجه المادة ويجرى على مستوى المدرسة، بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.