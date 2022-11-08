عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي يكشف ماحدث للنائب عمرو درويش فى قمة المناخ.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما حدث اليوم مع عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أنه كان يريد أن يقول رأيه ويرد على أخت علاء عبد الفتاح ولكن لم يتم السماح له بذلك من قبل مفوضية حقوق الإنسان.

txt

رئيس وزراء ايرلندا: تنظيم قمة المناخ جيد.. وعلينا التركيز على تنفيذ التعهدات

txt

«القاهرة الإخبارية» : «الهيدروجين الأخضر» عنوان جلسات ثالث أيام قمة المناخ

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم السماح لشقيقة علاء عبد الفتاح بالحديث اليوم  في القاعة الزرقاء، وعمرو درويش خرج ؛ ولكن أمن الأمم المتحدة رفض أن يقول النائب رأيه، معلقا «لما تيجي تعبر أنت كحرية رأي يقولك مفيش».

وأكد أحمد موسى، أن المجرم علاء عبد الفتاح صدعوا دماغ العالم به، ولم يكن يوما صاحب رأي وما قاله وفعله ليس حرية رأي، موجها كلامه لريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، قائلا «ترسلوا المهاجرين للدول الأفريقية دون أن تعطوهم حق اللجوء، لا تحدثني عن حقوق الإنسان لأنكم لا تعرفوها».

وأشار أحمد موسى، إلى أن تأمين قمة المناخ يكون تابع للأمم المتحدة وهذا كما حدث في قمة المناخ الماضية التي أقيمت في جلاسكو بالمملكة المتحدة.

ولفت موسى إلى أنه محمل برسالة من ملايين المصريين، الذين يرفضون الإفراج عن المجرم علاء عبد الفتاح ويريدون أن يظل في السجن لأنه لا يوجد أحد فوق القانون في مصر، ويقضي مدة العقوبة عما اقترفه من جرم جنائي.
واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يبحث عن مصالحه ومصر كذلك تبحث عن مصالحها ودولة القانون لا يخيفها شيء.

 

أحمد موسى عمرو درويش مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب قمة المناخ على مسئوليتي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ماكرون يدعو سوناك لحضور مؤتمر عن أوكرانيا بباريس في ديسمبر المقبل

مفاجآت مثيرة في أزمة تزوير عقود ثنائي طائرة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

بعد إشهار إسلامها وصورها أمام الكعبة.. مارين الحيمر تكشف سبب عدم ارتداء الحجاب

الصحة: حالة وفاة و3 مصابين في انهيار عقار إمبابة

مدبولي: الدول النامية تعتبر قمة COP27 اختبارا حقيقيا لتنفيذ العمل المناخي

التعاون الدولي: تجميع نصف المبلغ المطلوب لمواجهة آثار التغيرات المناخية

حاكم طوكيو: اليابان تدعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمصر..فيديو

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. ياسمين عز تثير ضجة بظهورها الأخير | شاهد

يسبب كوارث للحوامل والأطفال .. حقيقة أضرار نوع لبان شهير

ممنوع الكعب والشبشب والمشي بدون ملابس داخلية.. قوانين الزي لزيارة الأماكن الأثرية

شابة تصاب بورم في المخ فتشعر شقيقتها التوأم بالألم بدلًا منها

فيديو

الزوجة الشيطانة..سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها ..شاهد

للحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف الأوراق المطلوبة.. شاهد

مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

استخدم السلاح ضد أخته.. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ