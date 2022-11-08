أحمد موسي يكشف ماحدث للنائب عمرو درويش فى قمة المناخ.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما حدث اليوم مع عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أنه كان يريد أن يقول رأيه ويرد على أخت علاء عبد الفتاح ولكن لم يتم السماح له بذلك من قبل مفوضية حقوق الإنسان.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم السماح لشقيقة علاء عبد الفتاح بالحديث اليوم في القاعة الزرقاء، وعمرو درويش خرج ؛ ولكن أمن الأمم المتحدة رفض أن يقول النائب رأيه، معلقا «لما تيجي تعبر أنت كحرية رأي يقولك مفيش».

وأكد أحمد موسى، أن المجرم علاء عبد الفتاح صدعوا دماغ العالم به، ولم يكن يوما صاحب رأي وما قاله وفعله ليس حرية رأي، موجها كلامه لريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، قائلا «ترسلوا المهاجرين للدول الأفريقية دون أن تعطوهم حق اللجوء، لا تحدثني عن حقوق الإنسان لأنكم لا تعرفوها».

وأشار أحمد موسى، إلى أن تأمين قمة المناخ يكون تابع للأمم المتحدة وهذا كما حدث في قمة المناخ الماضية التي أقيمت في جلاسكو بالمملكة المتحدة.

ولفت موسى إلى أنه محمل برسالة من ملايين المصريين، الذين يرفضون الإفراج عن المجرم علاء عبد الفتاح ويريدون أن يظل في السجن لأنه لا يوجد أحد فوق القانون في مصر، ويقضي مدة العقوبة عما اقترفه من جرم جنائي.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يبحث عن مصالحه ومصر كذلك تبحث عن مصالحها ودولة القانون لا يخيفها شيء.



