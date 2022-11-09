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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة .. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME، عن وظيفة  Diagnostics Engineer للعمل فى مركز سيزامى.

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على هامش COP27.. تعزيز العلاقات الثنائية في التعليم العالي بين مصر واليابان

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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشهد ختام مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة

وأوضحت الأكاديمية أنه لمزيد المعلومات عبر هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/sesame-8/


بينما كانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمية والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة  بعنوان ” الذكاء الإصطناعي ومستقبل التغير المناخي ” .


وتهدف الندوة إلى التعرف على المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ وتأثيرات التغير المناخي على الأمن العام، وكذلك التعرف على تغيرات المناخ والتهديدات المتصاعدة للأمن القومي وعرض العلاقة بين التغير المناخي والموارد الطبيعية والأمن الإنساني والتأثيرات المجتمعية والآثار المتتالية لتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الإجتماعي والإنساني، وسيتم عرض دور التكنولوجيا الناشئة ومنها الذكاء الإصطناعي في تعزيز استراتيجية العمل المناخي.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وظيفة Diagnostics Engineer الشرق الاوسط SESAME Jobs Education

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