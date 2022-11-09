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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام برج إيفل.. أحدث ظهور لـ رامي جمال من باريس.. شاهد

رامي جمال
رامي جمال

شارك الفنان رامي جمال صورة جديدة لأحدث ظهور له من باريس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامي جمال في الصورة من أمام برج إيفل، وعلق علي الصورة كاتبًا: “اللي هيعرف مين اللي في الصوره ومتصور فين يبقي شاطر، ورونا الإبداع”.

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رامي جمال يتألق في أحدث ظهور من الچيم| شاهد

وسبق أن علَّق المطرب رامي جمال، على تفاعل عدد كبير من جمهوره مع خبر عودته لزوجته ناريمان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: “من أعظم النعم هي إن البني آدم يشوف في عيون الناس وتصرفاتهم وكلامهم إنهم بيحبوه وأنا فعلا محظوظ بحبكم جدا جدا جدا”.

عودة رامي جمال إلى زوجته

وسبق أن أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال.

وكتبت ناريمان قائلة: " تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

وفي تصرف صادم، حذف رامي جمال كل صور طليقته من حسابه بـ "إنستجرام"، على الرغم من أنها حذفت منشور الطلاق.

وبعد أيام من خبر انفصالهما؛ أعلنت ناريمان، زوجة رامي جمال، عودتهما مرة اخرى.

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