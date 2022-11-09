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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«قلت لهم ننكس البيت».. شهود عيان يروون لحظات الرعب في انهيار عقار إمبابة|بالفيديو

عقار امبابة
عقار امبابة

كشف عدد من شهود العيان ملابسات انهيار عقار في عزبة الصعايدة بمنطقة امبابة والذي أسفر حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وتجري قوات الإنقاذ البري البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض. 

وقال أحد شهود العيان من سكان شارع على بسيوني إنه عقب صلاة المغرب توجه لأداء واجب العزاء وسمع صوت صراخ صادر من عقار جيرانهم فهرع وبعض المصلين تجاه الصوت ليشاهدوا المنزل تحول إلى ركام فأسرعوا لرفع ما يستطيعون من الأنقاض لإنقاذ سكان العقار. 

وقال الجار جهاد عيسى إن المنزل لم يكن يظهر به شروخ وحضرت قوات الشرطة والإنقاذ البري فور وصول البلاغ إليهم وتم استخراج 3 أشخاص مصابين. 

 

فحص عقارات عزبة الصعايدة 

والتقطت إحدى السيدات أطراف الحديث لتروي تفاصيل الحادث وقالت إن مالكة المنزل الحاجة فتحية وزوجها يقطنان في الطابق الأرضي والعقار به سكان آخرين وناشدت مسئولي محافظة الجيزة بإرسال مهندسين مختصين لفحص عقارات عزبة الصعايدة لخوفهم من حدوث انهيارات متتالية. 

وقالت إن أحد سكان العقار المنكوب ذكر فور خروجه من أسفل الأنقاض أن المنزل كان صادرًا له قرار تنكيس وظل يصرخ: "قلتلهم ننكس البيت لحد ما المصيبة وقعت". 

وأشادت شاهدة عيان بسرعة استجابة قوات الامن والحماية المدنية للبلاغ ووصولهم بسرعة كبيرة لموقع الحادث. 

 

انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة

وانهار مساء أمس عقار بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، حيث تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق داخل منطقة عزبة الصعايدة التابعة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وجرى عمل كردون أمني بمحيط العقار وإخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لوقوع انهيارات أخرى.

 

وانتشرت أجهزة الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة داخل عزبة الصعايدة بحثًا عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار، ونقلت سيارات الإسعاف 3 أشخاص مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 3 أشخاص تصادف مرورهم بالقرب من المنزل أثناء انهياره، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتستكمل الأجهزة الأمنية في الجيزة إجراءات البحث عن ناجين أسفل العقار.

شهود عيان لحظات الرعب انهيار عقار امبابة امبابة عزبة الصعايده

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