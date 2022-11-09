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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدخل مفاجئ.. القصة الكاملة لأزمة ميكالي والحضري في المنتخب الأوليمبي

صدى البلد

شهدت الساعات القليلة الماضية، وجود أزمة حادة بين البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وعصام الحضري، مدرب الحراس.

بداية الأزمة

كشف أحمد حسام ميدو عن وجود أزمة بين روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وعصام الحضري بسبب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي.


قال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لديه أزمة في مركز حراسة المرمى وميكالي مش مبسوط".

أضاف: "معلوماتي المؤكدة أن عصام الحضري غضبان جدًا بسبب عدم الاتخاذ برأيه حول عدد حراس مرمى منتخب مصر المسافرين مع المنتخب الأولمبي".

واختتم حديثه قائلًا: "ميكالي مش مبسوط وفي نفس الوقت فيه أزمة مع الحضري بخصوص مركز حراسة المرمى".

ميكالي يصدم اتحاد الكرة

وجه البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، صدمة قوية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما طلب رحيل عصام الحضري، عن الفريق.

وتواجد اثنان مدربان في الصورة حالياً، ويُفاضل البرازيلي روجيرو ميكالي بين أسمين لخلافة الحضري في تدريب حراس المنتخب الأوليمبي.

وجاء طلب ميكالي من اتحاد الكرة رحيل الحضري نظراً لوجود خلاف فني بينهما، بعد الإعلان عن قائمة معسكر المنتخب الأوليمبي.

تدخل مفاجئ لـ بركات

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس أزمة عصام الحضري مع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بأحاديث حول غضب عصام الحضري بسبب اعتراض الحضري على سفر حارسين فقط مع المنتخب الأولمبي والحضري يريد استدعاء ثلاثة حراس".

أضاف: "لدي اجتماع غدا في اتحاد الكرة لمناقشة الأزمة وفي النهاية حديث المدير الفني للمنتخب هو الذي يسير والشغل شغل في النهاية ميكالي هو الذي سيُحاسب".

وختم حديثه قائلا:"تلك الأمور تزعجني وأخشى من خلق مناخ غير صحي بسبب تلك الخلافات".

قائمة المنتخب الأوليمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري.

الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير.

الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، علي زعزع، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر.

الهجوم: عبدالرحمن عاطف، حسام أشرف، أسامة فيصل.

ميكالي الحضري منتخب مصر الأولمبى ميدو بركات اتحاد الكرة

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