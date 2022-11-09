عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة طافية في الترعة.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل شاب بالشرقية

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قررت نيابة الحسينية إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة قتل شاب عثر عليه جثة هامدة بترعة البركاتية بالشرقية.


عثر أهالي قريتى البركاتية وعزبة الجامع على جثة شاب ثلاثينى طافية فى الترعة الكبيرة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية .

بداية الواقعة كانت عندما تجمع المواطنون فى منطقة البركاتية بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة  الشرقية، يحاولون استخراج جثة شاب طافية من الترعة الكبيرة بمحيط قريتى البركاتية وعزبة الجامع لقي مصرعه غرقا فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمر رؤوف مدير المباحث يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب ثلاثيني طافية فى الترعة الكبيرة بمحيط قريتى البركاتية وعزبة الجامع جثة هامدة.

وفور ورود الإخطار وجهت الأجهزة الأمنية بعمل التحريات الأمنية اللازمة، وسماع الشهود لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتبين أن الشاب  يدعى ح م. أ. ومقيم بقرية أبوعمرو بمركز الحسينية .

وفى ذات السياق كان والد الشاب الذي عثر علي جثته بترعة البركاتية بالشرقية اتهم 3 شباب بقتل ابنه وإلقاء جثته فى الترعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة قانون سوق رأس المال .. 14 يناير

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

مسئولة يابانية تؤكد دعم حكومة بلادها تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

انتخابات الكونجرس.. الجمهوريون يوجهون صفعة للديمقراطيين في عدة ولايات أمريكية

تدخل مفاجئ.. القصة الكاملة لأزمة ميكالي والحضري في المنتخب الأوليمبي

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبه.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ