جثة طافية في الترعة.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل شاب بالشرقية

قررت نيابة الحسينية إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة قتل شاب عثر عليه جثة هامدة بترعة البركاتية بالشرقية.



عثر أهالي قريتى البركاتية وعزبة الجامع على جثة شاب ثلاثينى طافية فى الترعة الكبيرة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية .

بداية الواقعة كانت عندما تجمع المواطنون فى منطقة البركاتية بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، يحاولون استخراج جثة شاب طافية من الترعة الكبيرة بمحيط قريتى البركاتية وعزبة الجامع لقي مصرعه غرقا فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمر رؤوف مدير المباحث يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب ثلاثيني طافية فى الترعة الكبيرة بمحيط قريتى البركاتية وعزبة الجامع جثة هامدة.

وفور ورود الإخطار وجهت الأجهزة الأمنية بعمل التحريات الأمنية اللازمة، وسماع الشهود لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتبين أن الشاب يدعى ح م. أ. ومقيم بقرية أبوعمرو بمركز الحسينية .

وفى ذات السياق كان والد الشاب الذي عثر علي جثته بترعة البركاتية بالشرقية اتهم 3 شباب بقتل ابنه وإلقاء جثته فى الترعة.