ندم شديد.. سيلفستر ستالون يرفض عرضًا بـ 34 مليون دولار

رفض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون تلقي أجر بقيمة 34 مليون دولار مقابل تمثيل الجزء الرابع من سلسلة أفلام «رامبو» في الثمانينيات، وهو القرار الذي قال إنه «ندم عليه بشدة فيما بعد».





وعندما سُئل عن أكبر مبلغ حصل عليه في حياته المهنية، قال النجم البالغ من العمر 76 عاماً في مقابلة مع صحيفة «هوليوود ريبورتر»، إنه بعد تصوير الأجزاء الثلاثة الأولى من سلسلة أفلام «رامبو» في أعوام 1982 و1985 و1988، عُرض عليه تصوير جزء جديد مقابل أجر مقترح بقيمة 34 مليون دولار.



وأضاف قائلاً: «لقد رفضت هذا المبلغ. بعد تصوير (رامبو 3)، كنا نظن أنه سيكون الأنجح وسيحقق أعلى إيرادات على الإطلاق.. وقد تلقيت أجراً كبيراً عنه بالفعل.. وبعد ذلك عَرض عليَّ صناع الفيلم تصوير (رامبو 4) مقابل هذا المبلغ الضخم لكنني رفضت».

ولفت ستالون، الذي قام بتصوير الجزء الرابع في عام 2008، إلى أنه شعر بالأسف لرفضه المبلغ في الثمانينيات، دون أن يُفصح عن الأجر الذي تلقاه عن هذا الجزء في 2008.

وتابع قائلاً: «34 مليون دولار! حقاً.. هذه ليست مزحة.. أشعر الآن بأنني كنت أحمقًا».. وحققت سلسلة أفلام رامبو، المكونة من 5 أجزاء، 819 مليون دولار في المجمل.