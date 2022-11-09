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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-11-2022

صدى البلد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم  الأربعاء 9 نوفمبر 2022، حالة من التباين إذ تراوحت أسعار الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، وسجل البصل الذهبي 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والبصل الأحمر 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيها، وذلك بسوق القطاعي.

 

أسعار الخضروات في سوق العبور


ووصل سعر عداية الطماطم بسوق العبور إلى 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 6 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

 

وسعر الكابوتشا تراوح بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للواحدة ، والبروكلي 18 جنيها للكيلو ،والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 7 جنيهات للواحدة ، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

 

وسعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 10 جنيهات علي الأقل ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات .

 

وسعر البصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأصفر 8 جنيهات ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 10جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .


وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 13 جنيها.

 

أسعار الفاكهة اليوم:

 

سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات ط، والجوافة 7.5 جنيه،والرمان 10 جنيهات ط، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب 8 جنيهات .

 

وسعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها ، والأفوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها .

 

وسعر التفاح الأخضر 20 جنيها، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ونصف ، والمانجو العويس 25 جنيها،ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها .

 

وسعر المانجو الزبدية 20 جنيها ،والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها، والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة .


وسعر التين الأبيض 12 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .

 

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