طقس السعودية اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأةً لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة ماطرة ثالثة

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عن هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بداية من غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت جمعية الطقس والمناخ بشرى للجميع بقرب تشكل حالة مطرية ثالثة مع استمرار موسم الوسم.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “نبشر الجميع بقرب تشكل حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم، حيث تبدأ من يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام”.

وأوضحت أن ذروة الحالة الماطرة يوم الجمعة على منطقة حائل، فيما قد يمتد نطاق تأثيرها إلى أجزاء من الحدود الشمالية شرقي الجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة والباحة وعسير وجازان وشمالي الشرقية.