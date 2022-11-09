تأييد برلماني لجهود الدولة في أحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة ومشاريع الربط الكهربائي.. نواب:مصر ستصبح جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا بفضل توجيهات الرئيس السيسي

نواب الشيوخ عن مشروعات الربط الكهربائي:

آلية التعاون بين مصر واليونان تمثل أهمية بالغة في تبادل الرؤى

مصر حققت وفرة في مجال الطاقة والكهرباء وتتحرك بسرعة للتصدير

يجب تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

تعاون مصر مع أوروبا في الربط الكهربائي خطوة قوية لتعزيز العلاقات



قال الرئيس السيسي، إن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة، يلعبان دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة، ولذلك تشارك مصر في جميع مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي وأسواق الكهرباء مضيفا أنه جاري العمل على مشروع الربط الكهربائي، بين مصر واليونان، لتصبح مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، متابعا: الربط الكهربائي سيعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ، أن مصر حققت وفرة في مجال الطاقة والكهرباء ونجاحات ضخمة في هذا الملف، طوال السنوات الماضية بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي، بعد سنوات من تردي الخدمة وحدوث انقطاعات كبيرة في أعقاب أحداث 2011، وبعد نجاح البلاد في بناء بنية تحتية قوية في مجال شبكة الكهرباء على مدى السنوات الماضية.

وأكد محمد رشاد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بجهود كبيرة في ملف التعاون في قطاع الطاقة خاصة مشروعات الربط الكهربائي، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ وذلك يؤكد حرصها علي تحقيق نجاحات مشتركة.

قال “رشاد عثمان” لـ"صدي البلد"، أن مصر حققت وفرة في مجال الطاقة والكهرباء ونجاحات ضخمة في هذا الملف، طوال السنوات الماضية بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي، بعد سنوات من تردي الخدمة وحدوث انقطاعات كبيرة في أعقاب أحداث 2011، وبعد نجاح البلاد في بناء بنية تحتية قوية في مجال شبكة الكهرباء على مدى السنوات الماضية.

احتياطي كهربائي ضخم

وأضاف أن هناك احتياطيا ضخما جدًا في مجال الكهرباء، كما انتهت تمامًا انقطاعات الكهرباء، وأصبح هناك ربط كهربائي بين مصر وليبيا والسودان والأردن، علاوة على مشروع ضخم للربط الكهربائي مع السعودية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وبرؤى السيسي أيضا أصبحت حريصة على أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وهو ما يتم على قدم وساق وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة.

واختتم، نائب الإسكندرية بأن تنمية قطاع الكهرباء وتحقيق تقدم هائل به يشعر به أكثر من 100 مليون مصري على مدى سنوات، كان الدافع الأول لتحقيق التنمية والإصلاح الشامل في البلاد.

ومن جانبه، أشاد محمد منظور عضو مجلس الشيوخ، بجهود مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، وفي مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذلك التعاون في إستراتيجيات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ.

العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان

وأضاف منظور أن العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان تتمتع بخصوصية كبيرة وتعد نموذجًا للترابط والتعايش بين الثقافات والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا أن مصر واليونان تمثلان جسرًا لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول شرق أوروبا، مُشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد نظام الحكم وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور أن الاستثمارات اليونانية في مصر بلغت نحو 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعا، وشملت قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى، مُوضحًا أن قيمة التجارة بين مصر واليونان ارتفعت خلال الربع الأول من 2021 لتبلغ نحو 477.837 مليون دولار في مقابل 274.673 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 74%.

وتابع: "كما زادت قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 349.735 مليون دولار في مقابل 143.447 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 143.8%، لتستحوذ على 3.8% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للخارج، فضلا عن ارتفاع الواردات المصرية من اليونان خلال مارس 2021 بنسبة 28.3% لتبلغ 33.696 مليون دولار في مقابل 26.264 مليون دولار خلال مارس 2020".

وأشار منظور إلى أن آلية التعاون بين مصر واليونان تمثل أهمية بالغة في تبادل الرؤى وتحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون على مختلف الأصعدة بما يسهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مُؤكدًا أن مصر ستجني ثمار الخطط الاستراتيجية المُحكمة التي تنتجها الدولة لنهضة الدولة في شتى المجالات بأقرب وقت.

كما، قال السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بقوة في جميع الملفات، لافتا الي أن توجيهات الرئيس السيسي الاخيرة بشأن الاسراع في لورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائي بين البلدين يؤكد سعي الرئيس لتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة.

فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الاقليمي الكهربائى

واكد “جمعة” لـ"صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي تاتي ايضا على طريق جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمي في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتصديرها، موضحا أن مصر لديها الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق ذلك بما تمتلكه من بنية أساسية حديثة ضمنت استدامة تأمينَ الامدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وفتحت آفاق اقامة مشروعات الربط الاقليمي الكهربائى.

واشار عضو مجلس الشيوخ، أن إنتاج ٩،٥ جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، سيعزز وضع مصر على خريطة أوروبا كأحدى الدول المصدرة للطاقة وخدمة القارة الأفريقية والمنطقة، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية والتحديات التى تواجه أوروبا نتيجة التداعيات العالمية وما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من أعباء.

وتطرق "جمعة"، إلى جهود القيادة السياسية التي نجحت في تحقيق طفرة هائلة على مستوى قطاع الكهرباء والتحول من عجز الطاقة إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء وتوفير فائض للتصدير بعد ما كان قد وصل العجز إلى 6 آلاف ميجا وات في عام 2014 ليصل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 ويصل إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال ال ٨ سنوات الماضية وتشييد 3 محطات عملاقة، مشددا أن تلك الجهود ظهرت في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة بما يؤدي لتوفير العملة الصعبة وتوفير الغاز الطبيعي ودعم خطى مواجهة ظاهرة البطالة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بتعظيم تنمية الطاقة النظيفة سواء على مستوى "الطاقة الشمسية ومزارع الرياح أو المياه وغيرها من الموارد"، للوصول إلى نسبة الـ42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالي الاستخدامات بحلول عام 2035، مؤكدا على أهمية توفير بيئة محفزة بتوسيع شراكة القطاع الخاص في تطوير وبناء وإدارة مصادر الطاقة المتجددة، تعظيم دور البحث العلمي في تحقيق استدامة الطاقة وتوسيع بدائل تمويل مشروعات الطاقة وبالأخص مشروعات تصنيع معدات الطاقة المستدامة وإتاحة التمويل اللازم للتيسير على الأفراد الراغبين في الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء.

وفي السياق ذاته، قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن تعاون مصر مع أوروبا في عملية الربط الكهربائي يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأخرى وخاصة اليونان وكذلك التعاون في إستراتيجيات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

زيادة الصادرات البترولية للخارج

وأضاف “محسن”، لـ"صدي البلد" إن مصر تخطو بقوة في مجال الطاقة سواء بزيادة الصادرات البترولية للخارج أو التوسع في مشاريع الربط الكهربائي سواء مع أوروبا أو دول الجوار، في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي، لافتا الى أن الدوله لديها خطة لزيادة الصادرات البترولية للخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها ومنها الغاز، والتى تعتبر نقلة نوعية حقيقية للدولة المصرية، وتؤكد أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.