الأوقاف: 100 ألف جنيه جوائز للفائزين في مسابقات مراكز إعداد محفظي القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف عن جوائز المسابقة القرآنية لمراكز اعداد محفظي القرآن الكريم ، حيث تقرر توزيع ثلاثون ألف جنيه تقسم على الخمسة المتسابقين الفائزين بالمركز الأول وعشرون ألف جنيه للمركز الثاني، وخمسة عشر ألف جنيه للمركز الثالث، وعشرة آلاف جنيه للمركز الرابع، وخمسة آلاف جنيه لكل من المركز الخامس والسادس والسابع والثامن وخمسة آلاف جنيه لعميد المعهد الذي يحصل على المركز الأول .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري المركزي لخطباء المكافأة الراغبين في الحصول على بند التحسين ، وذلك بمسجد النور بالعباسية وذلك يوم الثلاثاء ، المواقق ١٥ نوفمبر الجاري وتستمر حتى ٢٩ من نفس الشهر ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الوزارة، إنه لن يسمح بدخول الامتحان إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل وإفادة رسمية معتمدة من مديرية الأوقاف التابع لها المتسابق بأنه يعمل خطيب مكافأة حتى تاريخه، وأنه تنطبق عليه شروط المسابقة .

ونبهت وزارة الأوقاف على مديري المديريات بتسهيل الحصول على هذه الإفادات لمن تنطبق عليه الشروط وتحت مسئوليتهم .