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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد رفضها الزواج منه.. تعدى على حبيبته بالساطور وتركها غارقة في دمائها بمطروح| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب المستهتر يتخيل أنه من الممكن أن يرغب في شىء ولا يجده، الأمر الذى أصابه بالذهول وعدم القدرة على الاستيعاب بعد أن أحب فتاة صغيرة لم تتعد 16 عامًا من طرف واحد، إلا أن الفتاة لم تكن ترغب في الارتباط منه وهو الأمر الذي أصابه بالجنون. 

 

جنون هذا الشاب دفعه للرد على رفض الفتاة للارتباط به من خلال التخطيط لخطفها وحينما فشل، خطط لقتلها بطريقة بشعة، حيث جهز ساطور وانتظر لحظة اقتراب الفتاة من منزلها ليجهز عليها بالساطور ويضربها ضربات متتالية قطع يدها وأصابها في رأسها ومناطق متفرقة من جسدها، ليتركها غارقة في دمائها.  

حكم المحكمة

أسدلت محكمة جنايات مطروح، الستار على  القضية التى هزت الرأى العام بمطروح، بالسجن المؤبد على شاب متهم بالتعدي على فتاة بالساطور، لشروعه في قتلها مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "ساطور، بعدما فشل فى اختطافها .

 

ضربها بالساطور بعد رفضها الزواج منه

بداية الجريمة، كانت بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، عندما اعترض شاب يدعى موسى وأحد جيران الطالبة، طريق طفلة صغيرة تبلغ من العمر 16 عاماً طالبة بالصف الأول الثانوي، في محاولة منه لخطفها لرفضها الزواج منه والإرتباط به، وعندما فشل في خطفها اخرج سلاح أبيض ساطور، وتعدى عليها وضربها، لتسقط في الشارع غارقة في دمائها.

إصابات متعددة للطالبة بعد الإعتداء عليها

وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الجرح الواحد 20 سم.
وعرفت الطالبة أمل بتفوقها، وعرضت والدة الشاب موسي ،،الجانى،، على  أمل إعطاء درس لابنتها "هاجر" الطالبة بالصف الثانى الاعدادى بمقابل مادي في حين رفضت "أمل" المقابل وقامت بإعطائها دروسا في اللغة العربية بالمنزل مجانا.

السجن المؤبد مصير الشاب لمحاولته قتل الطالبة

كانت قد أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار  مجدي سلامة دياب،  حكمها  على شاب  تعدى على فتاه بساطور فى الشارع بمدينة الحمام بالسجن المؤبد، لشروعه في قتلها   مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "ساطور.

حيث حكمت المحكمة  بمعاقبة المتهم "موسي ج م ب" بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة بفتاه السطور .

وترجع تفاصيل الواقعة الي قيام شاب من مدينة الحمام بمحاولة خطف فتاه تبلغ 16 عاما  طالبة فى الصف الاول الثانوى والقيام  بالتعدي عليها  ضربا بالساطور، بعدما قام بمحاولة خطفها لرفضها الزواج منه  .
وقال السيد نصر والد المجني عليها: اليوم رجع حق ابنتي أمل بالحكم على المجرم 25 سنة موجها  شكره لقضاء مصر العادل، مضيفا أن ابنته تعرضت لأبشع أنواع العنف بعد تعدي المتهم عليها بالضرب المبرح، مستخدما الساطور ليقطع يدها ويصبها بعدة إصابات بالغة.

طالبة اختطاف مطروح المؤبد دماء مدينة الحمام الساطور

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