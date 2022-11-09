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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية الجيزة تبدأ دورة تدريبية لمزاولة الاستيراد الأحد المقبل

صدى البلد

اعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام عن تنظيم دورة تدريبية لمزاولة الاستيراد لمدة خمسة ايام تبدأ من الاحد الموافق 13/11 وتنتهى الأربعاء ١8/11 وذلك عبر تطبيق زووم مضيفا أنه تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيدية للاعضاء المشتركين لشرح طريقة استخدام تطبيق زووم وكيفية التسجيل والتواصل مع المحاضر .

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وأكد ناصر على حرص مجلس إدارة الغرفة على إتاحة الفرص لتدريب منتسبى الغرفة على التعامل مع الجهات الحكومية المرتبطة بعملهم حيث تشمل المواد العلمية للدورة التدريبية على تعليم المتدربين لكافة القوانين والاتفاقيات والمعلومات الخاصة بالاستيراد بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

وأشار إلى أنه تم اتاحة المشاركة بالدورة لجميع أعضاء الغرف شرط تواجد السجل التجارى وباقى الاوراق المطلوبة من إيصال سداد الرسوم وصور من البطاقة الضريبية والشخصية.

سلامة الغذاء جمارك السجل التجاري الغرفة التجارية هيئة سلامة الغذاء

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