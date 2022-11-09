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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في لقائه اليومي بالمواطنين..محافظ المنوفية يحيل عددا من المخالفات للتفتيش

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  لقاءه اليومي بالمواطنين لتلقي شكاواهم ومقترحاتهم ، حيث وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفحص واتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن يتضرر من محطة وقود ملاصقة لمنزله وغير مستوفية للاشتراطات الفنية والعرض عليه لاتخاذ اللازم حفاظاً على حقوقه. 

كما كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة الطلب المقدم من إحدى المستشفيات بإعطائها فترة سماح لحين توفيق أوضاعها والانتهاء من عمل التوصيلات الخاصة بالحماية المدنية لضمان الاستمرارية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ، مع التشديد بالمتابعة المستمرة للتأكد من  استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.

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و استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية ميت عافية بشبين الكوم يتضرر من تعنت موظفي الجمعية الزراعية بمليج وعدم صرف السماد المستحق له مما يلحق الضرر به وبأرضه، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكواه والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، فيما كلف  المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص واقعة مخالفات بإحدى مديريات الخدمات للوقوف على مدى صحتها والعرض عليه فوراً لاتخاذ اللازم.

وفي لفتة إنسانية ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن بحي غرب شبين الكوم يعول ثلاثة من الأبناء يعانون من مرض السمكية الجلدي ، وذلك لمساعدته على تحمل نفقات علاجهم مراعاة لظروفه الاجتماعية، وكذا بحث طلب مواطن آخر يلتمس إمكانية صرف مساعدة مالية له  والعرض عليه وفقاً للبحث الاجتماعى.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى للتواصل المباشر والفعال مع جموع المواطنين للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم .

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