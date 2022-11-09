حريق هائل في مصنع أكسجين غرب النوبارية بالبحيرة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية قطاع غرب النوبارية بالبحيرة من السيطرة علي حريق اندلع بمصنع أكسجين خاص بالمنطقة الصناعيةالثانية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمصنع أكسجين بالبحيرة

السيطرة على حريق بمصنع أكسجين بالبحيرة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية ، يفيد اندلاع حريق داخل مصنع اكسجين خاصبالمنطقة الصناعية الثانية، وحرر محضر.

السيطرة على حريق بمصنع أكسجين بالبحيرة

السيطرة على حريق بمصنع أكسجين بالبحيرة

و انتقلت على الفور قوات الحماية المدينة لمكان الحريق، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق، ودفعت هيئة الإسعاف بـ 5 سيارات إسعافات بمحيط بمصنع الأكسجين لنقل المصابين.

إصابة شخص في حريق مصنع أكسجين بغرب النوبارية

وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة علي الحريق حيث أسفر عن إصابة شخص وجري نقله إلي مستشفي النوبارية لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.