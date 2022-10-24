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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل التهم 5000 طن بصل في جرن بالبحيرة

حريق هائل بجرن بصل
حريق هائل بجرن بصل بقرية الطود بالبحيرة

نشب حريق هائل بجرن بصل بقرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وجاري السيطرة عليه.

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تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بجرن ملك " مصطفي.ا"، بقرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة.

 وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، وبالفحص تبين نشوب النيران في جرن بصل بهأكثر من 5000 طن بطل، وامتداد النيران في قش الأرز المجاور له علي مساحة 3 أفدنة.

ودفعت قوات الحماية المدينة بـ 8 سيارات إطفاء من أجل السيطرة علي الحريق، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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