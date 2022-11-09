أخبار التكنولوجيا|سيجنال يطرح الميزة الأكثر طلبًا.. ودراسة: الشخص العادي سيمتلك 19 هاتفا طوال حياته

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، العلامة التجارية الصينية عن هاتف متطور جديد يأتي تحت اسم Infinix Zero 5G 2023، والذي يعد ثاني هاتف يقدم دعما لشبكات الجيل الثاني الخليوية، حيث يأتي كخليفة لأول هاتف 5G لها المسمى Infinix Zero 5G، والذي تم الإعلان عنه خلال العام الماضي.

منذ استحوذ إيلون ماسك Elon Musk، على شركة تويتر Twitter، ويبدو أنه فشل في الوفاء بوعده بعدم تحويل الشبكة الاجتماعية إلى "موقع مجاني للجميع"، ولكن على ما يبدو أن أخطاء سياسته الفادحة كرئيس تنفيذي لتويتر، تشير إلى موقع التدوينات العالمي سيتعطل قريبا ولن يستطيع الصمود لفترة من الوقت كـ ثاني أكبر شبكة اجتماعية بعد فيسبوك.

خبر سار لـ آندرويد وآيفون.. سيجنال يتيح الميزة الأكثر طلبًا

أعلنت خدمة المراسلة المشفرة سيجنال Signal، عن إطلاق ميزة القصص Stories لجميع مستخدميها على نظامي أندرويد وiOS.

بـ 4700 جنيه.. الكشف عن التفاصيل الكاملة لهاتف ريلمي Realme 10 5G

ذكرت أحدث التسريبات بأنه من المتوقع أن تطلق شركة ريلمي Realme، نسخة 5G من هاتف Realme 10 في الصين الأسبوع المقبل.

"إي فاينانس" تتوسع في الحوسبة السحابية باستخدام استراتيجية IBM

أعلنت شركة "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" رائدة الاستثمارات المالية والرقمية في مصر، عن تعاونها مع شركةIBM العالمية، وذلك للتوسع في الخدمات السحابية المقدمة من مجموعة "إي فاينانس"، اعتماداً على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM.

انطلقت، اليوم الأربعاء"، قمة "ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي 2022" في مدينة "ووتشن" الصينية في مقاطعة "تشجيانج" شرقي البلاد، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتعقد تحت عنوان "نحو مستقبل رقمي مشترك في عالم متصل - بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء السيبراني".

دراسة: كل شخص سيمتلك 19 هاتفا طوال حياته

توصلت دراسة جديدة، شملت استطلاعا للرأي لحوالى 2000 من مالكي الهواتف الذكية، إلى أن الشخص العادي سيحصل على هاتف جديد كل 3 سنوات و4 أشهر، أي ما يعادل 19 هاتفا على مدى العمر الافتراضي للبالغين الذي يقدر في المملكة المتحدة بـ 63 عاما.

هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

أدى الأسبوع الأول الفوضوي لإدارة إيلون ماسك كرئيس تنفيذي لشركة تويتر Twitter، إلى مخاوف الكثيرين من أن موقع التدوينات العالمي في دوامة الموت، مما دفع الآلاف من بين 350 مليون مستخدم للمنصة، في البحث عن بديل لتويتر يضم الجميع.

بأقل من 3000 جنيه.. تسريبات تكشف عن أقوى هواتف شاومي منخفضة التكلفة

كشفت منصةTENAA الصينية، عن أن شركة شاومي Xiaomi ستطلق قريبا هاتفًا اقتصاديًا جديدًا.