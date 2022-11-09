عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|سيجنال يطرح الميزة الأكثر طلبًا.. ودراسة: الشخص العادي سيمتلك 19 هاتفا طوال حياته

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

بتقنية 5G.. إنفينيكس تقدم هاتف متطور يتحدى أفضل هواتف أندرويد

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، العلامة التجارية الصينية عن هاتف متطور جديد يأتي تحت اسم Infinix Zero 5G 2023، والذي يعد ثاني هاتف يقدم دعما لشبكات الجيل الثاني الخليوية، حيث يأتي كخليفة لأول هاتف 5G لها المسمى Infinix Zero 5G، والذي تم الإعلان عنه خلال العام الماضي.

 

لماذا ستفشل تويتر قريبا؟.. اعرف الأسباب

 

منذ استحوذ إيلون ماسك Elon Musk، على شركة تويتر Twitter، ويبدو أنه فشل في الوفاء بوعده بعدم تحويل الشبكة الاجتماعية إلى "موقع مجاني للجميع"، ولكن على ما يبدو أن أخطاء سياسته الفادحة كرئيس تنفيذي لتويتر، تشير إلى موقع التدوينات العالمي سيتعطل قريبا ولن يستطيع الصمود لفترة من الوقت كـ ثاني أكبر شبكة اجتماعية بعد فيسبوك.

 

خبر سار لـ آندرويد وآيفون.. سيجنال يتيح الميزة الأكثر طلبًا

أعلنت خدمة المراسلة المشفرة سيجنال Signal، عن إطلاق ميزة القصص Stories لجميع مستخدميها على نظامي أندرويد وiOS.

 

بـ 4700 جنيه.. الكشف عن التفاصيل الكاملة لهاتف ريلمي Realme 10 5G

 

ذكرت أحدث التسريبات بأنه من المتوقع أن تطلق شركة ريلمي Realme، نسخة 5G من هاتف Realme 10 في الصين الأسبوع المقبل.

 

"إي فاينانس" تتوسع في الحوسبة السحابية باستخدام استراتيجية IBM

 

أعلنت شركة "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" رائدة الاستثمارات المالية والرقمية في مصر، عن تعاونها مع شركةIBM العالمية، وذلك للتوسع في الخدمات السحابية المقدمة من مجموعة "إي فاينانس"، اعتماداً على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM.

 

افتتاح قمة "ووتشن" لمؤتمر الإنترنت العالمي 2022 في الصين

انطلقت، اليوم الأربعاء"، قمة "ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي 2022" في مدينة "ووتشن" الصينية في مقاطعة "تشجيانج" شرقي البلاد، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتعقد تحت عنوان "نحو مستقبل رقمي مشترك في عالم متصل - بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء السيبراني".

 

دراسة: كل شخص سيمتلك 19 هاتفا طوال حياته

 

توصلت دراسة جديدة، شملت استطلاعا للرأي لحوالى 2000 من مالكي الهواتف الذكية، إلى أن الشخص العادي سيحصل على هاتف جديد كل 3 سنوات و4 أشهر، أي ما يعادل 19 هاتفا على مدى العمر الافتراضي للبالغين الذي يقدر في المملكة المتحدة بـ 63 عاما.

 

هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

أدى الأسبوع الأول الفوضوي لإدارة إيلون ماسك كرئيس تنفيذي لشركة تويتر Twitter، إلى مخاوف الكثيرين من أن موقع التدوينات العالمي في دوامة الموت، مما دفع الآلاف من بين 350 مليون مستخدم للمنصة، في البحث عن بديل لتويتر يضم الجميع.

 

بأقل من 3000 جنيه.. تسريبات تكشف عن أقوى هواتف شاومي منخفضة التكلفة

كشفت منصةTENAA الصينية، عن أن شركة شاومي Xiaomi ستطلق قريبا هاتفًا اقتصاديًا جديدًا.

 

التكنولوجيا اخبار أخبار وتقارير أحدث التقنيات تطبيق سيجنال شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

كلها ساعات ادعولي .. رانيا دخلت تِولِد خرجت في نعش | قصة كارثية

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| اعرف إزاي ترجع حسابك المسروق على واتساب.. فئة 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من فيفو لمحدودي الدخل

أخبار التكنولوجيا.. أوبو تطلق هاتف Oppo A58 5G الرائع بـ 5000 جنيه فقط.. ريلمي تهدد عرش آيفون وسامسونج بأسعار أرخص

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتيح تعديل الرسائل بميزة سحرية جديدة.. وازاي تخلي موبايلك الآيفون متصل بـ الإنترنت لو اتسرق

أخبار التكنولوجيا.. سر تسمية الجمعة السوداء black Friday.. خصم 5500 جنيه على iPhone 13 Pro Max في الإمارات

أخبار التكنولوجيا| خصم 7600 جنيه على هاتف سامسونج الفلاجشيب في السعودية.. وأيهما أفضل «هواتف آيفون أم سامسونج»؟

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يجعل تويتر مقابل اشتراك لمالكي آيفون.. حيلة ذكية لتقوية إشارة الواي فاي بدون تكلفة

أخبار التكنولوجيا| 7 مميزات أساسية لجميع مستخدمي واتساب.. وللشباب ومحدودي الدخل أفضل هاتف ريلمي

ميزات خفية في فيسبوك Facebook لا يعرفها أغلب المستخدمين

ترشيحاتنا

مهدد بالغياب عن المونديال.. أرقام ساديو ماني مع ليفربول وبايرن ميونيخ

انخفاض أسعار الذهب .. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

رسميا.. للمرة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يحصد الحذاء الذهبي.. فيديو

سماع الموسيقى أثناء القيادة بشكل دائم خطر عليك.. اعرف السبب

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

بث مباشر..رياح قمة المناخ تثير إعجاب المشاركين بـ مصر في بورصة لندن السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

فيديو

تفاصيل حادث تصادم قطار بأتوبيس الشرقية

تغطية مباشرة من شرم الشيخ حول أبرز فعاليات اليوم الرابع لـ COP27

تراجع جديد للدولار عالميا .. ومفاجأة في سعر الذهب

سقوط أمطار خفيفة .. توقعات حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ