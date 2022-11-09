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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

تويتر
تويتر

أدى الأسبوع الأول الفوضوي لإدارة إيلون ماسك كرئيس تنفيذي لشركة تويتر Twitter، إلى مخاوف الكثيرين من أن موقع التدوينات العالمي في دوامة الموت، مما دفع الآلاف من بين 350 مليون مستخدم للمنصة، في البحث عن بديل لتويتر يضم الجميع.


ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جارديان"،  فقد قام أكثر من مليون شخص بإلغاء تنشيط حساباتهم على منصة تويتر ، في الأيام التي أعقبت تولي أغني رجل في العالم إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

 

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مما يزيد التساؤل إلى أين سيذهب مستخدمو تويتر الغاضبين؟ ولكن قبل أن تعتقد أن الإجابة ستكون فيسبوك Facebook، يجب أن تعرف هناك بعض منصات التدوين المصغرة الأخرى التي تشهد بالفعل قفزة في الحسابات والمستخدمين الجدد نظرا للأزمات المتتالية التي تواجهها تويتر مؤخرا.

 

كيفية مغادرة موقع تويتر

1. افتح تطبيق تويتر على هاتفك الذكي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط علي الثلاث خطوط الأفقية ضمن أيقونة الملف الشخصي، ثم  قم باختيار الإعدادات والخصوصية.
3. انقر على خيار الحساب، ثم اضغط على إلغاء تفعيل حسابك في الأسفل، أو اضغط زر إلغاء التفعيل، وإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك.

4. انقر على زر إلغاء التفعيل ثم موافق، لتأكيد حذف الحساب.

5. لإعادة تفعيل الحساب تويتر، يمكن تسجيل الدخول مرة أخرى، لتفعيله تلقائيا.

 

1. منصة Mastodon:


هي شبكة اجتماعية متحدة تعمل على بروتوكولات مشتركة لضمان التوافق بين آلاف الخوادم المتميزة، كل منها يشغل مثيلا واحدا للشبكة، يضم أكثر من مليون مستخدم نشط شهريا.

وفي الوقت الحالي، استفادت منصة Mastodon أكثر من أزمة شركة تويتر، حيث قام أكثر من مليون شخص بإنشاء حسابات على منصة Mastodon وتم إنشاء حوالي نصفها في الأسبوع الماضي، في Mastodon ، يُطلق على التغريدات اسم toots وإعادة التغريد تسمى'boosts'.

ويطلب Mastodon من المستخدمين عند إنشاء حساب جديد، أولاً اختيار خادم يتم استضافة حسابهم فيه، لكل خادم شروطه وخيارات الخصوصية وسياسات المحتوى الخاصة به، تم إعداد بعض الخوادم للاعبين وعشاق التكنولوجيا وعشاق الموسيقى وخوادم أخرى لمناطق معينة من العالم، على الأرجح ستتمكن من العثور على مجال تخصصك بسهولة.
وقد يستغرق منك الأمر بعض الوقت للتعرف على مفهوم متابعة المستخدمين على خوادم مختلفة، ونظرا لأنك تبدأ من الصفر ، فإن العثور على أشخاص لتتبعهم على Mastodon سيستغرق بعض الوقت، وعلى الرغم من أن Tooting ليست صعبة وهناك حد 500 حرف لمشاركة الآراء على المنصة.


2. منصة Cohost:
 

هو منافس تويتر الاقوى، فهو عبارة عن شبكة اجتماعية تم إنشاؤها من أجل الأشخاص الذين يحبون العرض الأساسي لتويتر ولكنهم يكرهون صراحة الموقع وصناعة البرمجيات وكل شيء يتعلق بها باستثناء الفكرة الأساسية للنشر ، ولكن Cohost يقدم اقتراحا أبسط للمشاركة، حيث تمتزج طريقة عمله بين Twitter و Tumblr مع قاعدة مستخدمين تقريبا أغلبهم من مطوري البرامج.
يمنح Cohost مستخدميه الجددفترة انتظار لمدة يومين قبل أن يتمكنوا من النشر على المنصة.

3. منصة Discord:


هي عبارة عن خدمة غرف دردشة صوتية، تم إنشاؤه خصيصا لمحبي الألعاب الإلكترونية يضم مجموعة من لاعبي الالعاب الشهيرة على الإنترنت، وقد بدأ كطريقة مناسبة للتواصل بين الاعبين لتنسيق الدردشات الصوتية والتحدث عن الألعاب التي كانوا يلعبونها، تم توسيعه الآن لتشجيع أي شخص على إنشاء غرف دردشة ، أو خوادم ، حول أي شيء لأي شخص.

4. منصة Tumblr:


لا يزال Tumblr نشطا للغاية مع أكثر من 500 مليون مدونة على موقعه وملايين الأشخاص الذين يستخدمونه لنشر الصور ومقاطع الفيديو وإدخالات المدونة بشكل يومي، ويبدو وكأنه مدونة أكبر من تويتر Twitter مع مشاركات ومقاطع فيديو طويلة، مع واجهة مستخدم بسيطة تجذب انتباه منشئي الوسائط الاجتماعية مثل Twitter، وقد يكون لديك بالفعل حساب Tumblr ولكن توقفت عن استخدامه.

5. البريد الإلكتروني Email:


تقدم بعض خدمات البريد الإلكتروني مثل ياهووو النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني،  حيث ترسل لك رسالة إخبارية شاملة الاخبار التى تهتم بها دون الحاجة إلى البحث في كل التغريدات على تويتر ، ويمكنك ارسالها بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص الذين يتابعونك على خدمات مثل Substack و Buttondown و Ghost مما يجعله سهل الاستخدام

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