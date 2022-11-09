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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى تكثيف المفاوضات مع موردي الغاز

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف المفاوضات مع دول ثالثة للتوصل إلى اتفاق لاستيراد الغاز وحل أزمة الطاقة.

وأكد ميشال خلال كلمة له في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة نتائج اجتماع المجلس الأوروبي في 20 و21 أكتوبر الماضي، أهمية تسريع وتكثيف المفاوضات مع دول ثالثة للتوصل إلى اتفاق حول استيراد الغاز.

وأشار ميشال إلى أن أزمة الطاقة مسّت بشكل كبير حياة المواطنين والاقتصاد، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لحل أزمة الغاز للشتاء القادم.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وضع حد لخلافات داخل أعضائه بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، على أمل تحقيق نتائج أفضل من تلك التي تحققت في وقت سابق، وتجاوز الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا، ووضع حد لخلافات استمرت أسابيع بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز.

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يذكر أن انقسامات عميقة كانت قد دبت في صفوف الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، بشأن كيفية التعامل مع أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، التي تسبب بها العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي ارتفعت فواتير التدفئة على إثرها بشكل كبير في أوروبا قبيل الشتاء.

وفشلت اجتماعات عدة عقدها وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في كسر الجمود، مما دفع المفوضية الأوروبية لاقتراح سلسلة خيارات جديدة، في محاولة جديدة للتخفيف من حدة الخلافات.

وضغطت بلدان في الاتحاد الأوروبي على رأسها إيطاليا، من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز، وانتقدت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، لوضعها خطة بـ200 مليار يورو من أجل مساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه علق وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني على الأمر بقوله إن القادة الأوروبيين اتفقوا على تشخيص المشكلة وهي ارتفاع الأسعار، لكنهم لا يزالون يناقشون سبل العلاج.

وبحسب مسودة نتائج القمة، ستشمل خطط المفوضية مقترحاً لتحديد إطار عمل موقت للاتحاد الأوروبي لوضع سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.

لكن يتعيّن القيام بذلك "من دون أن يؤدي الأمر إلى زيادة في إجمالي استهلاك الغاز" أو استبدال الغاز كمرجع لتحديد أسعار الكهرباء في أوروبا.

وفي محاولة أخرى للتوصل إلى تسوية، يتوقع بأنّ تقترح المفوضية ما تسميه "سعراً ديناميكياً" أقصى يستخدم للتحكم في حالات الطوارئ بالسعر المرجعي الذي يحدد أسعار الغاز في أوروبا، كذلك ستحظى المساعي للتشجيع على عمليات الشراء المشتركة في أوساط دول الاتحاد الأوروبي بالدعم.

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