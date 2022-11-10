بعد افتتاحها بشرم الشيخ.. ما هي المنطقة الخضراء وماذا تتضمن؟

تستمر فعاليات قمة المناخ cop27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور أكثر من 197 رئيس دولة وممثلين عن الحكومات وأكثر من 40 ألف مشارك.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، المنطقة الخضراء، التي ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر.

البناء الأخضر

وحول هذه النقاشات، قال الدكتور محمد إسماعيل سراج الدين، خبير البناء، إنه يتصدى لحل قضية البناء، وإنه لا يجب الاعتماد على البناء باستخدام الأسمنت والخرسانة والحديد الصلب، التي أصبحت تؤثر تأثيرا سلبيا في التطورات المتصلة بتغير المناخ.

وأضاف سراج الدين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تجارب أخرى في البناء، تتعلق بالعمارة التقليدية في سيوة وغيرها، فيجب أن نتبع هذا النوع من العمارة حتى نتجنب تأثير الأسمنت والحديد على التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الدولة لديها القدرة على توعية المواطنين باتباع طرق البناء السليمة، واتخذت الدولة العديد من الاجراءات نحو تطبيق إجراءات البناء السليم الذي لا يضر بالبيئة، معقبا: "أكبر مثال للبناء السليم المصاحب للبيئة هو بناء المتحف المصري الكبير ويعد أول مبنى صديق للبيئة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث السياسي والقانوني، إنها سعيدة بوجودها في مؤتمر المناخ، وسعيدة أيضا بالتنظيم المشرف رغم العديد من التحديات، ولكن الدولة المصرية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث، كما تتمنى أن تخرج التوصيات بشكل أكثر إلزاما من مؤتمر المناخ.

افتتاح المنطقة الخضراء

وأضافت "موسى"- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جلسات مؤتمر المناخ لهذا العام ناقشت العديد من المشاكل التي تفرضها التغيرات المناخية، وأهمها مشكلات التمويل.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المنطقة الخضراء تمت اقامتها في قلب الطبيعة، على شكل زهرة اللوتس، فهي محاطة بوفرة من الأشجار والأوراق والأزهار، كما أن المباني بها تتكون من الأقمشة المستدامة المُعاد استخدامها، والخشب والفلين، إلى جانب ذلك، فإن التصميمات الداخلية الفنية لها تعرض كلاً من المواد المُعاد تدويرها، وتُظهر مواهب الشباب فى هذا الصدد.

وأوضحت الوزيرة أن المنطقة الخضراء ستستضيف أحداثًا جانبية كما هو الحال مع المنطقة الزرقاء، وذلك وفقًا للموضوعات المُعلنة الخاصة بكل يوم من الأيام الموضوعية، وستقام الفعاليات الجانبية للمنطقة الخضراء داخل قاعتين، ويتم تخصيص كل يوم للترويج لموضوع معين لتعكس الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء.

ماذا تتضمن المنطقة؟

ونوهت الوزيرة إلى أن الأيام الموضوعة للأحداث الجانبية، تتضمن أيام: تعزيز التمويل، والعلوم، وتعزيز مشاركة الشباب والأجيال القادمة، وتعزيز التخفيف وإزالة الكربون، والتكيف والزراعة والمياه، والمرأة، وتعزيز الطاقة، والمجتمع المدنى والعمل من أجل تمكين المناخ، والتنوع البيولوجي، والحلول.

وشرحت الوزيرة ما تحتويه المنطقة الخضراء، موضحة أنها تتضمن منطقة المعرض، ومنطقة الخيام، التى تضم 5 خيام، الأولى مخصصة للقطاع الخاص والشركات سواء كانت وطنية أو دولية، والثانية مخصصة للأوساط الأكاديمية مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المالية مثل البنوك ومؤسسات الاستثمار والتمويل"، والثالثة مخصصة للوزارات المصرية وأي جهات حكومية.

وتابعت: الخيمة الرابعة مخصصة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية والشركات الناشئة ورجال الأعمال ومركز الابتكار، والخامسة مخصصة لشركاء التنمية والمنظمات الدولية، لافتة إلى أن العارضين سيعرضون أحدث مشاريعهم ذات الصلة بأجندة المناخ، بالإضافة إلى تشغيل الأنشطة التي من شأنها إشراك الجمهور وزوار المنطقة الخضراء بطريقة ديناميكية.