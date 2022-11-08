ممثل اليونيسيف بمصر: المنطقة الخضراء من أجمل الأماكن.. لكن الكيت كات ساكنة جوايا

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، إن انعقاد قمة مؤتمر المناخ COP 27 في مصر؛ بمثابة فعالية مهمة جدا، انطلقت لتدوي بأن تغير المناخ ليس نهاية الكون، ولتعلن أن تلك اللحظة مهمة جدا للفت الانتباه إلى حتمية مواجهة ذلك التحدي، بجهود مشتركة من كل دول العالم.

وأضاف هوبكنز، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، قائلا “لعل ما يبهرني في هذا الحدث الكبير؛ هو ذلك التنظيم الرائع لتلك الفعالية الضخمة، فقد سبق أن رأينا مؤتمرات سابقة لمناقشة نفس الموضوع، ولكن أعتقد أن الأمر هذه المرة مختلف جدا”.

وعن المنطقة الخضراء، والتي افتتحها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أول أيام قمة المناخ؛ قال جيرمي هوبكنز: إنها “من أجمل الأماكن في هذا الحدث الرائع، ففيها كل شيء جيد وجميل جدا”.

وأضاف “من الأفضل أيضا مقابلة أشخاص لديهم ذات الاهتمام من مختلف أنحاء العالم على تلك البقعة من الأرض؛ من أجل مناقشة ما يشغلنا جميعا، وهو تغير المناخ”.

وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، أن الدور الذي يقع على عاتق وزراء البيئة حول العالم، وما يجب أن يفعلوه؛ هو دور مهم أيضا تقوم به منظمة اليونيسيف من اجل مواجهة تغير المناخ

واوضح جيرمي في تصريحه لـ صدى البلد أن “هناك بعض الافكار تشع وتتقد، لا سيما عندما تكون تجارب فريدة نناقشها، منها مثلا: فكرة لمعالجة إهدار المياه في الزراعة، وقد قدمها مبتكر شاب في كيفية الزراعة وحصاد العديد من المحاصيل بأقل كمية مياه مستخدمة، تمنع الإهدار الذي يكون في الطرق التقليدية، ورأينا أيضا بعض الابتكارات لإعادة تدوير البلاستيك، وعلينا أن ندمج الناس أصحاب هذه التجارب؛ من أجل تقديم المزيد من المزايا التي تخدم البيئة”.

وعن تجربته في الحياة في مصر، قال جيرمي “أنا ساكن في مصر من سنتين، وتعلمت اللغة العربية في الجامعة، وأحب الأكل المصري؛ لأن مذاقه حلو جدا، فأنا أحب الملوخية، والكشك، والفول، والطعمية، والناس هنا ودودين جدا، وأنا بالفعل أحب مصر جدا”.

وأضاف “الكيت كات هو المكان اللي ساكن جوايا، فيه الناس الشعبيين الطيبيين اللي بحب أتكلم معاهم جدا، بيمدوك بالطاقة والدفء، وكنت أتحدث مع المصريين هناك عن الحياة وتحدياتها، والآمال والطموحات”.

وتابع قائلا: “لدي أصدقائي في الكيت كات، بالتحديد 2 أحب زيارتهما جدا؛ من أجل أن نجلس على القهوة، ونشرب الشيشة”.

وعن السياحة في مصر، قال جيرمي: “يجب أن تبث الطاقة الإيجابية؛ من أجل أن تجعل مصر من أجمل بقاع العالم، فهي كذلك، وأدعو الجميع حول العالم إلى زيارتها والاستمتاع بجمالها، فالكثير من الإنجازات تجري في مصر؛ لتكون مكانا أفضل للسياح والسكان أيضا”.

وبالرجوع للحديث عن قمة المناخ؛ اختتم جيرمي كلامه مع صدى البلد، قائلا": “أعتقد أن كل مؤتمر للمناخ يقدم شيئا، وأعتقد أن مؤتمر المناخ في مصر يقدم الكثير، ومن أجل ذلك؛ علينا في هذه اللحظة، أن نحاول تحويل المناقشات إلى نقاط عملية من أجل التكيف، فنحن نريد أن نلتقي ونناقش الحلول سويا؛ من أجل تحويل تلك الرؤى إلى واقع حقيقي، فقد كنا نريد ذلك، وهذا بالفعل ما نأمل أن تحققه القمة الحالية للمناخ”.