بسبب عملية الونش الجراحية | تصرّف شخصي من محمد صلاح للاعب الزمالك

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على الاطمئنان على محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لفريق الزمالك، الذي أجري العملية الجراحية أمس في إنجلترا، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية.



وقام محمد صلاح بزيارة الونش اليوم للاطمئنان عليه ومؤازرته بعد خضوعه للجراحة وتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تعرض يوسف حسن مهاجم الفريق لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي أن اللاعب سيغيب عن الفريق الأبيض لمدة 10 أيام في الفترة الحالية بسبب الإصابة، وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

سافر الثلاثي المحترف في صفوف الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البنيني سامسون أكينيولا والتونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة مع أسرهم.

ومنحت إدارة الكرة بالزمالك والجهاز الفني موافقتهم للثلاثي على السفر لبلادهم في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام.

ويعود الثلاثي إلى القاهرة فور استئناف الفريق للتدريبات للانتظام فيه بشكل طبيعي، والمقرر له يوم الإثنين المقبل.

حسام أشرف يشارك في التدريبات الجماعية



انتظم حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد التواجد في الفترة الأخيرة مع فريق الشباب.

وشارك حسام أشرف في مران الزمالك اليوم قبل انضمامه لصفوف المنتخب الأوليمبي في معسكر شهر نوفمبر الجاري.

وينضم أشرف برفقة محمد طارق لمعسكر المنتخب الأوليمبي بداية من غدٍ الخميس.