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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ساعات معدودة | مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت مصادر مقتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، ليكون الثاني في الضفة الغربية خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بمقتل شاب يبلغ (29 عامًا) بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي الشاب قرب جدار الفصل بعدة رصاصات ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفى على أثرها.

وفي سياق متصل، أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في وقت سابق اليوم خلال مواجهات مماثلة مع قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس بشمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين إلى مقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة قتل على إثرها فتى وأصيب ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

وأوردت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي سمح لأعضاء جدد في الكنيست الإسرائيلي انتخبوا مؤخرا بالوصول إلى مقام يوسف في نابلس رغم التحذيرات الأمنية من التوتر الميداني.

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