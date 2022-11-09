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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عباس شراقي: بعض الترع لا تحتاج للتبطين ولدينا أولويات

الدكتور عباس شراقى
الدكتور عباس شراقى

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن تبطين الترع كان مرصود له 80 مليار جنيه منذ عامين.

وأضاف شراقي ل"صدى البلد" أن الغرض من تبطين الترع هو تبطين 20 ألف كيلومتر لتوفير 4 مليار متر مكعب لكن المياه لا تهدر بهذه الكمية لأنها تعود لنا فى صورة مياه جوفية.

وأشار إلى أن بعض الترع موجودة فى أرض طينية الحركة بها ضعيفة فلا يجب تبطينها؛ بعكس الترع الموجودة فى أرض رملية فلابد تبطينها، أو الترع التى لا تصل فيها المياه للنهايات فلابد أن نبطنها لعلاج هذه المشكلة.

وأكد أن وزارة الرى تقوم بتبطين الترع التى لها أولوية وتطلق دليل ارشادى لأننا نعانى من أزمة اقتصادية والأموال تتجه لمشروعات أخرى .

وأوضح أن فى المرحلة الأولى تم تبطين 6000 كيلو متر ولكن أصبح الأولوية لمشروعات أخرى أهم فى هذه المرحلة من تبطين جميع الترع رغم الفوائد الكبيرة للتبطين وأهمها الشكل الجمالى ووصول المياه لنهايات الترع.

تبطين الترع الترع وزارة الرى المياة الموارد المائية

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