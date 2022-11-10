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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

فساتين أثارت ضجة
فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، ويحرص الكثير من النجوم و المشاهير في المشاركة بهذا الحدث الفني الكبير.
تخطف دائما النجمات و المشاهير الأنظار خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي الأنظار حول إطلالاتهن المتنوعة و المختلفة التي تكشف دائما عن ذوقهن الراقي و الأنيق.

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قد أثارت الكثير من نجمات الفن الجدل خلال الأعوام الماضية بالإطلالات و الأزياء التي يظهرن بها سواء في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي او خلال مشاركتهن في الفعاليات.
أعتمدت بعض النجمات على أثارت الجدل و الأعتماد على الفساتين الجريئة و الملفتة للانظار، وتعرض العديد منهن إلي الهجوم من قبل رواد السوشيال الميديا و خبراء و نقاد الموضة أيضا.
فنرصد لكم فيما يلي مجموعة من إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بإطلالاتهن  خلال الأعوام الماضية في مهرجان القاهرة السينمائي..

 

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