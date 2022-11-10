قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، ويحرص الكثير من النجوم و المشاهير في المشاركة بهذا الحدث الفني الكبير.
تخطف دائما النجمات و المشاهير الأنظار خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي الأنظار حول إطلالاتهن المتنوعة و المختلفة التي تكشف دائما عن ذوقهن الراقي و الأنيق.
قد أثارت الكثير من نجمات الفن الجدل خلال الأعوام الماضية بالإطلالات و الأزياء التي يظهرن بها سواء في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي او خلال مشاركتهن في الفعاليات.
أعتمدت بعض النجمات على أثارت الجدل و الأعتماد على الفساتين الجريئة و الملفتة للانظار، وتعرض العديد منهن إلي الهجوم من قبل رواد السوشيال الميديا و خبراء و نقاد الموضة أيضا.
فنرصد لكم فيما يلي مجموعة من إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بإطلالاتهن خلال الأعوام الماضية في مهرجان القاهرة السينمائي..