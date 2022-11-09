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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

دنيا سمير غانم ومحمد
دنيا سمير غانم ومحمد صلاح

حرصت الفنانة دنيا سمير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها.

 

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وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "وأنا قاعدة مستنية بيومي يرجع من السعودية".

وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة بإطلالة رياضية، حيث ارتدت سويت شيرت وبنطلونا باللون البينك من ماركة أديداس العالمية.

وانتعلت دنيا سمير غانم حذاءً رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وبدت بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل، مما كشف عن جمالها الطبيعي.

دنيا سمير غانم


وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للاعب كرة القدم محمد صلاح وهو يرتدي نفس إطلالة دنيا سمير غانم لكن بلون آخر و هو الأسود، مما أثار الجدل بين متابعيها.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم ظهرت في وقت سابق بلون آخر من هذه الإطلالة وهو الأسود، وهو نفس اللون الذي ارتداه اللاعب محمد صلاح.

دنيا سمير غانم
محمد صلاح
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