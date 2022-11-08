بعد صورة إيمي سمير غانم.. ما علاقة شكل الأنف بعلامات الحمل؟

تداول رواد السوشيال ميديا صورة الفنان حسن الرداد رفقة زوجة الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وأثارت صورة الفنانة إيمي سمير غانم حالة واسعة من الجدل بسبب شكلها المتغير، وحجم أنف الذي لاحظ العديد من الأشخاص كبره بشكل ملحوظ ، ويعد كبر حجم الأنف من علامات الحمل الشهيرة.

وتشير الأبحاث إلى أن العديد من النساء يعانين من آثار جانبية جسدية (غريبة في بعض الأحيان) أثناء الحمل، كما يمكن أن الأقدام تتورم قليلا، وشعر الوجه العشوائي ، ولكن الأكثر شيوعا هو كبر حجم الأنف .

ويذكر أن هرمونات الحمل - وخاصة هرمون الاستروجين - تزيد من تدفق الدم في كل مكان، ولكن بشكل خاص إلى الأغشية المخاطية في الجسم، لذا فإن زيادة تدفق الدم يمكن أن تسبب تورمًا في تلك المناطق، أو انتفاخًا، مما قد يجعل الأنف يبدو أكبر من الحجم الطبيعي.

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