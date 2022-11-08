بالأسود الجريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الصورة

شاركت ابنة ماجد المصري، ماهيتاب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت ابنة ماجد المصري، ماهيتاب، مرتدية بنطالا أنيقا وجذابا باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة مكشوفة البطن باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة ماجد المصري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ابنة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ابنة ماجد المصري