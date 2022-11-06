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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها خعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدةمن أحدث ظهور لها.

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تألقت هنادي مهنا في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب باللون الأسود وذا أكمام طويلة مع بنطلون لافت باللون الفوشيا مما أثارالدهشة بين متابعيها.

أنتعلت هنادي مهنا حذاء باللون الأسود،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من جاذبيتها و أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هنادي مهنا على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزتعلى الألوان الهادئة والفير مبالغ فيها.

هنادي مهنا
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