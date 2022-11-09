بعد أنباء حملها .. إيمي سمير غانم تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت إيمي سمير غانم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل وباللون الأبيض.

تزينت إيمي سمير غانم بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من اناقتها، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير باللون الفضي مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي سمير غانم على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.