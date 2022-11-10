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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجربة عملية لـ روبوت أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بشرم الشيخ

روبوت
روبوت

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج " التاسعة " المذاع على " القناة الأولى الفضائية "، تقريرا من داخل مستشفى شرم الشيخ أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في مصر .

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واستعرض التقرير تواجد روبوت يقدم خدمة التمريض الإلكتروني داخل المستشفى ويقيس البصمة الكربونية الخاصة بالإنسان .

 

 وأوضح التقرير أن  الروبوت يكون به جهاز تحكم يحدد الوظيفة التي يقوم بها ويمكن  أن يتوجه إلى الغرف للقيام بخدمات التمريض الطبيعية .

 

وطلب الإعلامي يوسف الحسيني من مراسلة القناة الأولى خلال عرض التقرير أن تقوم بإجراء تجربة عملية مع الروبوت داخل المستشفى للتعرف بشكل أكبر على وظيفته.

روبوت مستشفي مستشفى خضراء شرم الشيخ اخبار التوك شو

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