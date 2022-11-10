تجربة عملية لـ روبوت أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بشرم الشيخ

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج " التاسعة " المذاع على " القناة الأولى الفضائية "، تقريرا من داخل مستشفى شرم الشيخ أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في مصر .

واستعرض التقرير تواجد روبوت يقدم خدمة التمريض الإلكتروني داخل المستشفى ويقيس البصمة الكربونية الخاصة بالإنسان .

وأوضح التقرير أن الروبوت يكون به جهاز تحكم يحدد الوظيفة التي يقوم بها ويمكن أن يتوجه إلى الغرف للقيام بخدمات التمريض الطبيعية .

وطلب الإعلامي يوسف الحسيني من مراسلة القناة الأولى خلال عرض التقرير أن تقوم بإجراء تجربة عملية مع الروبوت داخل المستشفى للتعرف بشكل أكبر على وظيفته.