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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخبراء يحذرون: دولة أوروبية تواجه موجة إنفلونزا واسعة

الإنفلونزا
الإنفلونزا

كشف معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروس، عن اندلاع موجة أنفلونزا واسعة في البلاد.

وحسب ما نقله تقرير المعهد الأسبوعي عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة الصادر مساء الأربعاء، أوضح أنه حدد وقت بدء الموجة بأثر رجعي في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر الماضي.

يُذكر أن نتائج نظام المراقبة الذي يتم فيه فحص عينات الأشخاص المصابين بأمراض جهاز تنفسي حادة تعد حاسمة بالنسبة إلى تقديرات المعهد.

ويتم بشكل روتيني في إطار هذا النظام فحص فيروسات مختلفة مثل الفيروسات الأنفية وفيروس كورونا والإنفلونزا.

اتجاه متصاعد في الإنفلونزا

وكان خبراء المعهد حذروا، الأسبوع الماضي، من رصد اتجاه متصاعد في أمراض الإنفلونزا.

وقال التقرير إن "بلاغات الإنفلونزا الواردة إلى المعهد خلال الشهور الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمواسم ما قبل الجائحة في مثل هذا الوقت".

وذكر المعهد أنه من المرجح أن هذا يعزى إلى التوصية التي صدرت منذ جائحة كورونا بضرورة إجراء اختبار لكشف فيروسات الإنفلونزا في حال ظهور أعراض للأمراض التنفسية.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة.

ونوه بورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا، وشمال الراين، ويستفاليا، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة تفشّ للمرض.

ولفت المعهد إلى أن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر.

فيروس كورونا إنفلونزا واسعة انفلونزا الأنفلونزا الجهاز التنفسي معهد روبرت كوخ الألماني

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