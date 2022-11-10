عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أزمة إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك لم تنتهي حتى الأن وهناك خلاف على المقابل المادي بين الطرفين لتعديل عقده في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يتمسك بالحصول على مقابل مادي مرضي بالنسبة له في العقد الجديد مع نادي الزمالك وهو ما نقله اللاعب لإدارة ناديه لتنفيذ رغباته قبل التجديد بشكل رسمي ".


وأضاف:"هناك فوارق مالية بين ما عرضه نادي الزمالك وبين رغبة إمام عاشور وهناك جلسة مع اللاعب منتظرة خلال الفترة القادمة ".

شرط فيريرا للتعاقد مع لاعبين جدد..

txt

بيراميدز: لم يتحدد مصير أحمد فتحي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري..فيديو

txt

هاني حتحوت: محمد صلاح نجم ليفربول طالب الونش بعدم استعجال العودة للملاعب..فيديو

حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"


وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.

 

الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك امام عاشور المستشار مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

ترشيحاتنا

الكهرباء: الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل

خاص| هالة السعيد: مصر انتبهت لقضية المناخ منذ فترة طويلة

سعر الدولاراليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

تسبيحات الركوع والسجود.. هل شرط أن تكون عددا فرديًّا؟

أخبار التكنولوجيا|عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ 6000 جنيه فقط.. وشركات التكنولوجيا تسرِّح موظفيها

تشريح جثمان حازم الحديدي وكيل اللاعبين والنيابة تصرح بدفنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ