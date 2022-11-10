الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أزمة إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك لم تنتهي حتى الأن وهناك خلاف على المقابل المادي بين الطرفين لتعديل عقده في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يتمسك بالحصول على مقابل مادي مرضي بالنسبة له في العقد الجديد مع نادي الزمالك وهو ما نقله اللاعب لإدارة ناديه لتنفيذ رغباته قبل التجديد بشكل رسمي ".



وأضاف:"هناك فوارق مالية بين ما عرضه نادي الزمالك وبين رغبة إمام عاشور وهناك جلسة مع اللاعب منتظرة خلال الفترة القادمة ".

شرط فيريرا للتعاقد مع لاعبين جدد..

حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"



وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.