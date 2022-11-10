هاني حتحوت: محمد صلاح نجم ليفربول طالب الونش بعدم استعجال العودة للملاعب..فيديو



كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل زيارة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، إلى محمود حمدي «الونش»، لاعب فريق الزمالك، الذي أجرى عملية جراحية خلال الساعات الماضية في إنجلترا، من أجل الاطمئنان على صحته.



وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح طالب لاعب الزمالك عدم الاستعجال في العودة للملاعب والالتزام بتعليمات الطبيب.



وواصل حتحوت، أن الونش وجه الشكر لمحمد صلاح على ما قدمه له في إنجلترا، وتسهيل جميع الخدمات في إنجلترا، كما تطرق الحديث بينهم عن مونديال قطر 2022.

تعليق الونش..

أجرى اليوم الثلاثاء محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك عملية جراحية ناجحة بانجلترا بعد اصابته بقطع في وتر الخلفية التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري.



ونشر الونش صورة له عبر حسابه علي انستجرام بعد إجراء العملية وعلق قائلا "الحمد لله رب العالمين"

كان "الونش" وصل إلى إنجلترا من أجل اجراء العملية الجراحية ، وقامت إدارة الكرة بالزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



