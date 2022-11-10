عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: محمد صلاح نجم ليفربول طالب الونش بعدم استعجال العودة للملاعب..فيديو

صدى البلد


كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل زيارة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، إلى محمود حمدي «الونش»، لاعب فريق الزمالك، الذي أجرى عملية جراحية خلال الساعات الماضية في إنجلترا، من أجل الاطمئنان على صحته.


وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح طالب لاعب الزمالك عدم الاستعجال في العودة للملاعب والالتزام بتعليمات الطبيب.


وواصل حتحوت، أن الونش وجه الشكر لمحمد صلاح على ما قدمه له في إنجلترا، وتسهيل جميع الخدمات في إنجلترا، كما تطرق الحديث بينهم عن مونديال قطر 2022.

تعليق الونش..

txt

طلب عاجل من كولر بشأن كهربا.. ومفاجأة عن مفاوضات إمام عاشور..فيديو

txt

بعد الإخفاقات..محمد شبانة: الزمالك يحتاج للهدوء لاستعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.. فيديو

أجرى اليوم  الثلاثاء محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك عملية جراحية  ناجحة بانجلترا  بعد اصابته بقطع في وتر الخلفية التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري.


ونشر الونش صورة له عبر حسابه علي انستجرام بعد إجراء العملية وعلق قائلا "الحمد لله رب العالمين"

كان  "الونش" وصل إلى إنجلترا من أجل اجراء العملية الجراحية ، وقامت إدارة الكرة بالزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.


 

محمد صلاح ليفربول نادي الزمالك عملية جراحية المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

ترشيحاتنا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

ذِكْر يجلب البركة في المال والأولاد.. 29 كلمة أوصى بها النبي فلا تهجرها

أقل من 3000 جنيه.. أفضل هاتف أندرويد في عام 2022

تنفذان أجندات ضد الدولة.."شباب الصحفيين" تتبرأ من المشبوهتين رشا عزب ومنى سليم

انتهاء التسجيل الإلكتروني بوحدات سكن لكل المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

بعد أنباء حملها .. إيمي سمير غانم تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ