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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز: لم يتحدد مصير أحمد فتحي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري..فيديو

صدى البلد

 
أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أنه لم يتحدد مصير أحمد فتحي لاعب الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، كما أن الحديث عن إبراهيم عادل بنهاية الموسم غير صحيح تماما.


وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية  ETC: "أحمد فتحي ينتهي عقده بنادي بيراميدز بنهاية الموسم لكن علاقته لم تنتهي بالنادي ولم يتم تحديد بقاءه من عدمه".


وأضاف: "أحمد فتحي مستمر معنا حتى نهاية الموسم وهو لاعب كبير واسم كبير له قيمته وملتزم دائما في التدريبات ويقدم أفضل ما لديه والحديث عن تحديد مصيره غير صحيح".

مصير إبراهيم عادل..

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وتابع عن مصير إبراهيم عادل لاعب الفريق، قائلا: "كل الأمور التي قيلت عن رحيل إبراهيم عادل بنهاية الموسم هو شائعات فقط واللاعب يركز الآن على التأهيل من الإصابة بعد العودة من المنتخب الأولمبي".


وأوضح: "اللاعب سيتواجد في التدريبات بعد فترة الراحة التي نحصل عليها لمدة 3 أيام وهدفه الآن هو العودة للمشاركة".


وعن تأهل فريق لدور المجموعات بالكونفدرالية، أجاب: "حققنا فوزا هاما على نيجيليك بطل النيجر وكانت ردة فعل قوية بعد الخسارة في الذهاب وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة".


وأتم: "لم نبدأ الموسم بشكل قوية وتعادلنا في أول مباراتين بالدوري وخسرنا أول مباراة بالكوفندرالية  لكن لدينا الثقة والخبرة في البطولة وهدفنا تحقيق شيء قوي هذا الموسم".

 

نادي بيراميدز بيراميدز احمد فتحي المنتخب الأولمبي الكونفدرالية دور المجموعات

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