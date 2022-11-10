ثق فى حلمك.. أحمد عبد القادر يوجه رسالة لـ جمهوره .. شاهد

وجه أحمد عبد القادر ، لاعب المنتخب والنادى الأهلى ، رسالة له جمهوره ، ونشر صورة له من تدريبات منتخب مصر وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وعلق أحمد عبد القادر “ ثق فى حلمك ” .

وانطلق معسكر منتخب مصر بداية من الإثنين الماضى بقيادة روي فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين، الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر، والفترة الثانية من 13 إلى 18 من نفس الشهر.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين، الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر، بينما ستكون الثانية من 13 إلى 18 من الشهر نفسه.

وكان فيتوريا قد ضم 24 لاعبا في القائمة الحالية، بينما سيعلن اختياراته النهائية لمباراة بلجيكا يوم الأحد المقبل.