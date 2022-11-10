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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطيرة جدا.. نظارة ذكية تقتل مرتديها عمدا أثناء الألعاب

نظارة ذكية تقتل الناس
نظارة ذكية تقتل الناس عمدا

ابتكر المهندس الأمريكي بالمر لوكي Palmer Luckey، مخترع نظارة الواقع الافتراضي Oculus، نظارة ذكية تقتل الناس عمدا.

وبحسب ما ذكره موقع "independent" البريطاني، تعمل نظارة الواقع الافتراضي المسماة NerveGear، إلى ربط الحياة الافتراضية للأشخاص بشكل وثيق بحياتهم الحقيقية، من خلال إنهاء كل منهما في نفس الوقت.

 

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نظارة ذكية تقتل الناس عمدا

قال مؤسس شركة أوكلوس في آر، إنه صمم منتجا جديدا لعشاق ألعاب الفيديو، يمكنها أن تقتل اللاعب فعليا إذا مات خلال لعبة واقع افتراضي، وأثناء ارتداء سماعة الرأس، سيتم قتل اللاعب في الحياة الواقعية في نفس الوقت.

نظارة ذكية تقتل الناس عمدا

ووفقا لبعض التقارير التقنية، تدمر نظارة NerveGear، دماغ مرتديها على الفور عندما يموت داخل أحد الألعاب الافتراضية، ويحدث ذلك عن طريق اكتشاف الظل المحدد باللون الأحمر الذي يظهر عندما يموت اللاعب، مما يعني أنه يمكن للمطورين دمج النظام بسهولة، فبمجرد أن يظهر اللون الأحمر، تطلق ثلاث وحدات متفجرة يتم توجيهها إلى جمجمة المستخدم النار على رأسه "تدمر دماغه على الفور".

وأوضح "لوكي"، البالغ من العمر 30 عاما، أن النظام لا يزال غير مكتمل، ومن المحتمل أن يواجه مشكلة في الحصول على تصريح لاستخدامها، كما يواجه المهندس الأمريكي صعوبة في العثور على متطوعين لتجربة السماعة في الوقت الحالي.

وقال "لوكي": إن اختراعه الجديد مذهل، يهدف إلى ربط الحياة الواقعية بالعالم الافتراضي، ويجعل إزالة سماعة الرأس أو تدميرها أمرا مستحيلا حتى يعلق الناس داخل الواقع الافتراضي، مما يجبرهم على إعادة التفكير بشكل أساس في كيفية تفاعلهم داخل الواقع الافتراضي".

وصرح "لوكي" في منشور على مدونته، والذي أعلن فيه عن النظام الجديد ، أنه بسبب قيود التصميم  والخطر من أن يفشل ويقتل الناس في الوقت الخطأ، لا يزال يتعين عليه أن يجربه بنفسه.

وأشار السيد "لوكي"، إلى أن التكنولوجيا الجديدة هي قطعة فنية مكتبية، مستوحاة من سلسلة الخيال العلمي Sword Art Online، وهي سلسلة أنمي تتميز بلعبة VR تحمل الاسم نفسه، ويمكن الوصول إليها بخوذة تسمى NerveGear، والتي تحفز حواس المستخدم الخمس عبر دماغه.

ويمكن للاعبين تجربة شخصياتهم داخل اللعبة والتحكم فيها بعقولهم في أثناء ارتداء NerveGear، وعندما يسجل 10000 لاعب الدخول إلى اللعبة عبر الإنترنت للمرة الأولى، يكتشفون أنهم غير قادرين على تسجيل الخروج وأن إزالة جهاز الرأس سيتسبب في مقتلهم.

وإذا انخفضت نقاط اللاعبين إلى الصفر، سيتم قصف أدمغتهم بواسطة أفران ميكروويف قوية للغاية، تقتل المستخدم وسيحدث الشئ نفسه مع نظارة الواقع الافتراضي NerveGear المثبتة على رأس اللاعب في العالم الحقيقي.  

نظارة ذكية تقتل الناس عمدا
نظارة نظارة الواقع الافتراضي NerveGear نظارة ذكية Oculus نظارة NerveGear الواقع الافتراضي اختراع جديد اختراع قاتل

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